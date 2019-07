Neustadt

Die Volkshochschule Hannover Land ( VHS) bietet in Kooperation mit dem Modelleisenbahnclub Neustadt (MEC) ein Sommerseminar für die digitale Steuerung von Modelllokomotiven an. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Erwachsene – die Kinder sind bei dem Thema ohnehin schon weiter. Den Kursteilnehmern sollen Berührungsängste mit der digitalen Steuerung genommen werden. „Viele erwachsene Modellliebhaber wagen den Schritt von der analogen zur digitalen Steuerung ihrer Züge nicht“, sagt Dietmar Fenske, Pressesprecher des Vereins.

Smartphone und Tablet können Anlagen steuern

Die Steuerung von Lokomotiven, Weichen und Signalen mittels Smartphone, Tablet oder drahtlosen Handreglern begeistert vor allem die jugendlichen Mitglieder. Doch die Vorzüge der digitalen Medien können auch Erwachsenen einen komfortablen Spielspaß bieten. Nicht mehr platzgebunden zu sein, sondern an beliebigen Orten der Anlage auch mit mehreren Teilnehmern Züge auf deren Streckenabschnitten zu begleiten oder zu übergeben sowie zeitgleich im Bahnhof einen Lokwechsel oder Rangierfahrten auf Augenhöhe zu erleben sind spürbare Vorteile, die in diesem Kurs dargestellt werden sollen.

Steuerungs-App ist kostenfrei erhältlich

Es wird geklärt, welche grundlegenden Voraussetzungen für einen digitalen Modelleisenbahnbetrieb geschaffen werden müssen. Die notwendigen Systembausteine mit deren Funktionen werden erklärt und Softwareprogramme vorgestellt. Im praktischen Teil des Kurses besteht die Möglichkeit, sein eigenes Smartphone oder Tablet zu nutzen. Dazu ist es notwendig, vorab zu Hause die kostenfreie App ECoS Controller zu installieren.

Der Kurs findet am Freitag, 16. August, von 18.30 bis 20.45 Uhr in den Räumlichkeiten des MEC Neustadt an der Siemensstraße 16 statt. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der VHS Hannover Land unter Telefon (0 50 32) 98 19 23 entgegen.

Von Susann Brosch