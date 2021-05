Neustadt

Vor 16 Monaten setzte Bürgermeister Dominic Herbst den symbolischen Spatenstich für den Erweiterungsbau der Kita Ratzenspatz am Goetheplatz. In dieser Woche folgte nun die Übergabe des fertigen Baus. Auf eine große Feierstunde mussten die Beteiligten dabei pandemiebedingt verzichten.

Viel Platz

Andrea Schramm (von links) und Dominic Herbst zerschneiden das rote Band vor dem Erweiterungsbau der Kita Ratzenspatz. Quelle: Mirko Bartels

Drei Millionen Euro hat der Erweiterung und Sanierung insgesamt gekostet. Er bietet den jungen Nutzerinnen und Nutzern zwei neue Gruppenräume, einen großzügigen Bewegungsraum und jede Menge neu gestalteten Außenbereich. Bislang waren am Standort der ehemaligen Grundschule zwei Krippengruppen mit insgesamt 30 Kindern untergebracht. Die Kindergartengruppen der Elterninitiative waren ausgelagert. „Die für uns nutzbare Fläche im Gebäude ist von 480 auf 1108 Quadratmeter angewachsen“, sagt Andrea Schramm. Sie ist eine der Leiterinnen und freute sich sichtlich über die neuen Räume. „Zusätzlich haben wir noch jede Menge Lagerplatz hinzugewonnen“, sagt sie.

Thomas Völkel (von links) Dominic Herbst und Jenny May in einem der neuen Gruppenräume. Quelle: Mirko Bartels

Räume für Therapie und Wickeln

Der Bewegungsraum bildet das Herzstück des neuen Baus und soll den Außenbereich widerspiegeln. Eine großer Kletterbaum dominiert den Raum – Gleiches findet sich zentral auf dem Freigelände. Zusätzlichen Platz gibt es für einen Essensraum, eine Küche, einen Therapieraum, die Bücherei sowie Wickel- und Schlafräume. „Unser zwei Köchinnen freuen sich natürlich besonders über die professionelle Küche“, sagt Lara Boden, Leiterin einer Kita-Gruppe. Gekocht wird bei den Ratzenspatzen direkt vor Ort. „Wir haben zwar auch schon Lieferdienste in Anspruch genommen, möchten aber das Essen für alle Kinder in der Zukunft lieber selber zubereiten“, sagt Boden.

Künftig teiloffenes Konzept

Eine moderne Küche für die Mitarbeiterinnen. Quelle: Mirko Bartels

Eingezogen sind die Kindergartengruppen in die neuen Räume kurz nach Himmelfahrt. Das Leben für die Kinder ist aber nach wie vor von der Pandemie geprägt. „Die Bibliothek ist zur Zeit noch Eingang für eine Kindergartengruppe“, sagt Schramm. Im Gebäude und auf dem Außengelände gibt es noch manche Absperrung. Mit den sinkenden Inzidenzwerten hoffen Träger und Pädagoginnen nun, das Gebäude bald ohne Einschränkungen nutzen können. „Wir möchten in der Zukunft ein sogenanntes teiloffenes Konzept anbieten“, sagt Jenny May, Erzieherin bei der Schornsteinfegergruppe.

Kita seit 2003

„Die Ratzenspatzen sind 2003 als ganz kleine Gruppe in der Leinstraße entstanden, dann in die Kornstraße und schließlich an diesen Standort umgezogen“, sagt Nadine Esposto. Sie ist die Vorsitzende der Elterninitiative. Das ganze Projekt sei eine echte Herzensangelegenheit für alle Beteiligten gewesen. Das bestätigen auch die offiziellen Stimmen: „Ich kann kaum sagen, wie sehr ich mich freue“, sagte Thomas Völkel, Fachdienstleiter Immobilien. „Bei all den Projekten der Stadt ist dieses Bauwerk etwas ganz besonderes, weil hier alle Ansprüche an eine moderne Kita vereint werden mussten“, sagte Architektin Manuela Dreppenstedt. „Als ich die Kinder das erste Mal herumsausen sah, habe ich gewusst, das passt“, fügte sie hinzu. Bürgermeister Herbst lobte das große Engagement der Beteiligten und den großen Dienst, den die Initiative der Stadt und den Eltern leistet.

Von Mirko Bartels