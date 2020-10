Mardorf/Rehburg

Kein bisschen dumm und nur ein bisschen stur sind die Esel von Familie Ellermann. Stattdessen sind sie selten – weltweit gibt es kaum mehr als 1.000 Tiere der Rasse Baudet du Poitou. 15 dieser Großesel stehen auf Weiden nahe dem Steinhuder Meer. Wer Lust auf engeren Kontakt zu ihnen hat, kann sich um eine Patenschaft bewerben. Das große Interesse an ihren Huftieren kennt Familie Ellermann schon seit zwölf Jahren, seit sie ihren ersten Esel kaufte und auf die Weide hinter ihrem Haus in Rehburg stellte. Diese Weide reicht bis an den Rehburger Zubringer des Rundwanderweges zum Steinhuder Meer heran. Weswegen jeder ihrer Esel auch den Zunamen „de la mer“ („vom Meer“) trägt.

Zwei Fohlen tollen seit Mai herum

Fahrradfahrer und Spaziergänger halten seitdem inne, um die Grautiere zu beobachten. Neuerdings steht dort im Schatten eines Baumes sogar eine Sitzgruppe. So können die Ausflügler das Esel-Schauspiel mit einer Rast verbinden. Momentan tollen als besondere Attraktion zwei Fohlen herum, die erst Mitte Mai geboren wurden.

Anzeige

Baudet du Poitou – schon von Napoleon genutzt Großesel sind die Rasse, die in Zuchtbüchern am weitesten zurückverfolgt werden kann – bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Beliebt waren die Esel mit dem braunen Fell bereits zu Napoleons Zeiten (1769-1821). Der Feldherr ließ Pferde-Stuten von Esel-Hengsten decken. Die Maultiere aus diesen Verbindungen wurden vor fahrbare Kanonen gespannt. Bekannt ist die Rasse aber schon seit dem 11. Jahrhundert. Ihren Namen, „Baudet du Poitou“ (Esel von Poitou) hat sie nach einem Gebiet im Westen Frankreichs bekommen. Dort leben noch heute die meisten dieser Esel.

„Und dann gibt es die Leute, die bei uns anrufen und fragen, ob sie zu unseren Eseln auf die Weide dürfen“, erzählt Frank Ellermann. Das macht er gerne – und am liebsten mit Menschen, von denen er weiß, dass sie diese Artgenossen ungefähr so sehr schätzen wie er selbst. Das alles kostet allerdings Zeit und der Unterhalt der vom Aussterben bedrohten Tiere ist nicht eben günstig. Deshalb gibt es nun das Angebot der Patenschaften.

Wer kann diesem Anblick widerstehen? Die Großesel auf der Weide am Rehburger Zubringer zum Rundwanderweg am Steinhuder Meer werden oft bestaunt. Quelle: Beate Ney-Janßen

15 Euro pro Monat kostet es, die Esel auf diese Weise zu unterstützen. Dafür dürfen die Paten auf die Weide – natürlich nach vorheriger Verabredung, dürfen die Esel kraulen und auch ein wenig pflegen. „Stall ausmisten und solche Sachen gehören bei uns aber nicht dazu“, sagt Frank Ellermann schmunzelnd. Mehr über die Großesel der Familie Ellermann ist auf deren Website www.grossesel.eu zu sehen. Kontakt können Interessierte auch über die Telefonnummer (0171) 6001600 aufnehmen.

Von Beate Ney-Janßen