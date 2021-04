Esperke

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um ein Traditionsgeschäft zu schließen? Elke und Lothar Koch haben sich entschieden, im Jubiläumsjahr ihre Gärtnerei in Esperke aufzugeben. Nach 75 Jahren werden an der Blumenstraße 1 in diesem Frühjahr, vorerst, keine Blumen mehr verkauft. „Die Arbeit macht uns noch Spaß, aber sie wird auch immer beschwerlicher“, erzählt Elke Koch (63). Ehemann Lothar, zwei Jahre älter, findet ebenfalls: „Es ist Zeit für unsere Rente.“ Kochs beschickten Wochenmärkte in Schwarmstedt, Neustadt, Bissendorf, Burgwedel und Hannover. „Wenn wir neu auf einen Markt kamen, wurde es immer besonders spannend“, erinnert sich die Unternehmerin.

Junges Gemüse als Zubrot

Senior Franz Koch hatte den Betrieb 1956 als Zuerwerb gegründet. Neben seiner kleinen Landwirtschaft zog er Gemüsejungpflanzen und Sommerblumen an. „Dafür nutzte mein Vater ein Erdgewächshaus“, erinnert sich Lothar Koch an den in den Boden eingelassenen Bau mit flachem gläsernen Aufbau mit Ofen darin und Strohmatten als Kälteschutz. Die Erde bot den Temperaturausgleich, speicherte Wärme in der kalten Jahreszeiten, kühlte in heißen Sommermonaten. Koch senior hatte mutig investiert. Anfangs hatte er seine Einnahmen noch gesteigert, in dem er Schweineställe der nähren Umgebung desinfizierte.

Doch bald lohnte sich der Anbau, vor allem von Blumen. Lothar Koch, damals 29 Jahre alt und bereits erfahrener Gärtnermeister, übernahm den Betrieb 1985 gemeinsam mit Ehefrau Elke. Für beide ging es steil bergauf: An der Ecke Hoppengarten/Blumenstraße entstanden weitere Gewächshäuser und ein Verkaufsraum. Später folgte ein Blumenhaus in Lindwedel. Ihr Erfolgsrezept: beide Kochs verfügen über den grüne Daumen, haben ein Gespür für junge Pflanzen, ihren Temperatur- und Nährstoffbedarf samt Bodenfeuchte. Osterglocken, Sonnenblumen oder Astern, aber auch Gurken und Tomaten wuchsen bei Kochs zu kräftigen Pflanzen heran. Rund 800 Nachtschattengewächsen, hatten die Gärtner noch in den zurückliegenden Jahren pro Saison unter Glas, sortiert nach 30 Sorten.

Elke und Lothar Koch haben ein Händchen für heimische Zierpflanzen. Unter Glas gedeihen Schlüsselblumen, Primeln und Hornveilchen. Quelle: privat

Bissendorfer kaufen Stauden, Hannoveraner Sträuße

Jeder Markt sei anders, das Publikum grundverschieden: „In Hannover sind Blumensträuße der Renner, in Bissendorf gehen die gar nicht.“ Dort waren eher Stauden und Gemüse gefragt. „Das muss man natürlich erst mal in Erfahrung bringen“, schildert Lothar Koch die Anpassungsphasen. Wurde der Verkaufswagen für den Markt bestückt, wurde gepuzzelt: „Im Transporter kann ich für 2000 Euro Schnittblumen unterbringen, aber nur für 500 Euro Topfblumen.“ Wer die Eheleute kennt, weiß um ihre ruhige, ausgleichende Art. Doch bei der Diskussion um Topf oder Schnitt geriet die Geduld der Gärtner an Grenzen. „Das wurde es manchmal stressig“, blickt Elke Koch zurück. Aber auch das ist nun vollendete Vergangenheit. Ein weiterer Beleg für den richtigen Zeitpunkt.

Die Telefonnummer ist nun privat

Den nächsten Wagen, den die Gärtner beladen, wird ihr Wohnmobil sein. Spanien und Norwegen zählen zu ihren Wunschdestinationen. Bevor sie los reisen, würden sie noch gerne ihren Gewächshausbestand reduzieren. 800 Quadratmeter des eigenen Gartens stehen unter Glas. „Vielleicht gibt es ja Interessenten“, sagt Lothar Koch. Wer Interesse hat, kann unter Telefon (05073) 521 anrufen. Dann meldet sich ein gut gelauntes Rentnerpaar und nicht länger die Gärtnerei.

Von Patricia Chadde