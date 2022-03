Esperke

Da ein 27-Jähriger am Sonnabendabend in seiner Wohnung in Esperke lautstark randalierte, riefen Nachbarn die Polizei. Der Mann hatte zuvor mehrere Nachbarn zudem bedroht und beleidigt. Die Beamten nahmen den aggressiven 27-Jährigen in Gewahrsam. In der Wohnung wurden geringe Mengen von Amphetamin und Marihuana sowie Betäubungsmittelutensilien festgestellt und beschlagnahmt. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der Esperker verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.