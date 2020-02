Esperke

Es sind Worte, die Erich Skawran nie vergessen wird: „Mach Du das erst mal, bis wir einen Älteren gefunden haben.“ Der junge Auszubildende ist gerade 19 Jahre alt, als er diese Worte am 17. August 1964 vernimmt. Wenig später ist er Kassenwart des Sportvereins Esperke und bleibt es über viele Jahre. Er wird stellvertretender Vorsitzender, dann, 1985, Vorsitzender des Vereins. Sollte der Verein tatsächlich immer noch nach „einem Älteren“ suchen, der Skawran ablöst, wird es höchste Zeit: für die Hauptversammlung am Sonnabend, 15. Februar, hat er nun seinen Rücktritt aus dem Vorstand angekündigt.

Aus „Bubi“ wird „Mr. President“

Erich Skawran (76) zeigt ein Foto, dass ihn als Zwölfjährigen auf Esperkes zentral gelegenem Fußballplatz zeigt. Quelle: Patricia Chadde

Doch natürlich ist der Übergang, der Wechsel, bestens geregelt. Wie eigentlich alles bestens geregelt war, was Skawran in den beinahe sechs Jahrzehnten seiner Arbeit im Vorstand des SV Esperke angefasst hat. Der Verein hat eine prächtige Entwicklung genommen. Fußball ist wie ehedem die wichtigste Sparte, aber der begeisterte Fußballer Skawran – noch als 73-Jähriger kickte er in der Ü-40 – hat darauf geachtet, dass andere Gruppen nicht zu kurz kamen. Es gibt eine turnende Herrensportgruppe, die Turnerfrauen und auch eine Jugendtruppe mit dem eindeutigen Namen „Alles außer Fußball“. „Ich habe immer auf den Zusammenhalt im Verein und im Dorf geachtet“, sagt Skawran, dessen Spitzname sich in all den Jahren respektvoll entwickelt hat: Aus „Bubi“ wurde immer öfter „Mister President“ oder auch das lockere „Presi“.

Dreimal Gastgeber der Fußball-Stadtmeisterschaften

Drei Fußball-Stadtmeisterschaften haben Sportverein und Dorf in den 56 Jahren ausgerichtet: 1990, 2004 und zuletzt 2019, im Vorjahr. Die wollte Skawran noch im Amt erleben, das hatte er frühzeitig angekündigt. „Ein Jahr mache ich noch.“ Und wie er das gemacht hat: „Eine Stadtmeisterschaft der Superlative“, titelte diese Zeitung. Skawran vorneweg, mit seinen Leuten aus dem Sportvereinsvorstand, aber auch mit den Vorständen und Mitgliedern aller anderen Vereine und Gruppen des Dorfes sowie mit Dutzenden weiteren Helfern – sie alle haben gezeigt, was der Teamgeist der Esperker und Warmeloher leisten kann.

Ein Ehrenamt, soviel stehe fest, bringe auch mal Ärger mit sich, sagt Skawran „Doch man tut etwas: für die Gesellschaft, für den Ort und auch ein wenig für die eigene kleine Eitelkeit.“ In Esperke genügt ein Blick auf den herrlichen Sportplatz, auf das gemütliche Vereinsheim, um sicher zu sein: Bei Skawran mag die kleine Eitelkeit mitgespielt haben, eine dominante Rolle übernahm sie nie. „Wir hatten und haben Ideen im Verein und Ziele, von denen auch das Dorf profitiert.“

Statt Gaststätte: Vereinsheim als Treffpunkt fürs Dorf

Das Vereinsheim, in mehreren Bauabschnitten seit 1990 erstellt, ist das bestes Beispiel. „Wir haben angefangen, als abzusehen war, dass die beiden Gasthäuser nicht mehr lange bleiben würden“, erinnert sich der scheidende Vorsitzende. Denn ein Dorf brauche einen Treffpunkt – für die Sportler, für andere Vereine und für die Geselligkeit, zu denen auch Abschiede zählen, wie etwa Kaffee und Kuchen nach der Trauerfeier. Das Sportheim hilft, zueinander zu finden. Hier übt der Männergesangverein und das DRK bittet zur Blutspende. Auch bei Skat- oder Knobelabenden trifft man sich hier in geselliger Runde.

Fusion mit Niedernstöcken scheiterte

Ist etwas schief gelaufen, in all den Jahren? Eigentlich nur der Versuch, 1992 mit den Nachbarn aus Niedernstöcken zu fusionieren. Das scheiterte am letztlich knappen Votum der Mitglieder. Richtig wäre der Schritt dennoch gewesen, sagt Skawran. „Ich glaube ganz bestimmt, dass Zusammenschlüsse von Vereinen zunehmend notwendig sind.“ Aktuell liefen ja wieder Gespräche zwischen Otternhagen und Scharrel. Auf Sicht lasse sich der Spielbetrieb im Fußball in 14 Neustädter Vereinen kaum aufrecht erhalten: „Es gibt ja kaum mehr A-Jugend-Mannschaften.“

Der SV Esperke indes steht nach den vielen Jahren unter Skawran offensichtlich gut da: 700 Menschen wohnen in Esperke und Warmeloh, über 200 sind im Verein. „Das ist schon ganz sportlich“, sagt der 76-Jährige Noch-Vorsitzende. Übernehmen werden – das dürfte angesichts seines Alters klar sein – jüngere Vereinsmitglieder. „Die machen das, die können das.“

Von Patricia Chadde