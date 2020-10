Esperke

Die Fahrzeuge des Rodewalder Baugeschäftes Frerking haben in der zurückliegenden Zeit häufiger vor der Esperke Kapelle geparkt. Am Mittwoch kam noch ein Fahrzeug der Herforder Elektromotoren Werke dazu. Der Kundendienst des Unternehmens betreut „Läutemaschinen“ – Glocken und Turmuhren. Fast täglich sitzen die Experten in einem anderen Glockenturm. Am Vormittag richteten die Mitarbeiter die Lager zwischen den Eichenbalken aus, an dem Esperkes historische und frisch restaurierte Kapellenglocke in wenigen Stunden wieder hängen sollte.

Zur Galerie Die historische Glocke der Esperker Kapelle ist restauriert und Dank des Zusammenspiels verschiedener Gewerke schon wieder im Glockenturm aufgehängt.

Schaulustige verfolgen die Arbeit

Bauleiter Anselm Noack hatte die Etappen der Arbeitsschritte im Blick. Otto Brackhan übersah die Arbeiten als Mitglied der Esperker Kapellengemeinde. Am Tag zuvor hatte Brackhan extra den Rasen gemäht und die Hecke in elegantem Bogen geschnitten, damit das Gelände rund um die Kapelle auch perfekt gepflegt wirkt, wenn die Glocke endlich wieder heimkehrt.

„Bevor sie hochgezogen wird, muss ich schnell meiner Tochter Bescheid sagen“, sagte Brackhan. Die Rückkehr der Glocke ist eben ein Ereignis, dass man nicht aller Tage erlebt. In gebührendem Abstand hatten sich Schaulustige versammelt. Arbeiter haben derweil eine Art Holzrutsche gezimmert, auf der die Glocke während des Hochziehens mittels Flaschenzug aufliegen konnte.

Eine Beobachterin filmte die Aktion, um Küsterin Gundis Holzbrecher einen Eindruck aus erster Hand übermitteln zu können. Bevor die Glocke wieder an einem Eichenbalken zwischen zwei Lagern angebracht werden konnte, mussten Außenmauern und Dachstuhl der Kapelle in mehrmonatiger Arbeit aufwändig stabilisiert werden. „Es lastete ein hohes Gewicht auf den Außenmauern, die aus diesem Grund immer stärker nach außen drifteten“, sagte Noack. Doch die Kräfte konnten wieder einfangen werden, die Statik des Hauses ist einwandfrei und kann sogar eine schwere Glocke tragen.

Die Zuschauer verfolgten jeden Handgriff. Zwei Männer hockten im Glockenstuhl, zwei begleiteten die Glocke von der Erde bis zu ihrem angedachten Platz. Damit die schwere Metallform nicht vom Weg beziehungsweise der Rutsche abkommen konnte, ging es nur in Zentimeterschritten aufwärts. Zwei Stunden später hat die Kapellengemeinde ihre Glocke wieder an Ort und Stelle.

Von Patricia Chadde