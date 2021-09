Neustadt

Auch nach der Konfirmation sind Jugendliche in Neustadts Liebfrauengemeinde willkommen. Dann dürfen sie im A-Team dabei sein, der Jugendarbeit, die nach der Konfirmation einsetzt. Die Pandemie hatte dieses Angebot lange lahmgelegt. Seit Ende der Sommerferien dürfen sie sich nun wieder 14-tägig treffen. Das nächste Mal am Donnerstag, 23. September, 18.30 Uhr, in der Liebfrauenkirche.

Pastor Christoph Bruns, Diakon Ulf Elmhorst und dessen Kollegin Claudina Baron-Tourbanisch sind begeistert. 25 Jugendliche sind ihrer Einladung gefolgt. Darauf hatten sie kaum zu hoffen gewagt, da dieser Jahrgang nicht wie alle anderen zur Konfirmandenfreizeit nach Wagrain fahren konnte.

Funke sprang auch ohne Konfi-Freizeit über

Der Funke sei aber in der Konfirmandenzeit auch ohne dieses gemeinsame Erlebnis übergesprungen, meinten die beiden Diakone. Im A-Team erwarte die jungen Menschen nun gemeinsame Zeit, Spaß miteinander, Gespräche über den christlichen Glauben und das eine oder andere Mal auch etwas Leckeres zu essen. Um sie auch darauf vorzubereiten, gab es beim ersten Treffen Pizza.

Von Beate Ney-Janßen