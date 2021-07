Neustadt

Es sollte wohl ein klärendes Gespräch werden, das ein Paar am Sonnabend gegen 15.30 Uhr auf dem Park-and-ride Parkplatz in der Kernstadt führen wollte. Laut Polizei lief diese Aussprache allerdings völlig aus dem Ruder. Während der Auseinandersetzung hat ein 34-jähriger Mann aus Bremen seine 30-jährige Bekannte aus Langenhagen bedrängt, an Haaren und Arm gezogen und ihr schließlich einen Kopfstoß verpasst. Dabei brach die Nase des Opfers. Die Frau musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Den Täter konnten die Beamten des Polizeikommissariats Neustadt nicht stellen. Er hatte sich entfernt, bevor die Beamten eintrafen.

Von Mirko Bartels