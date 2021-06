Mecklenhorst

In Mecklenhorst beginnt nun ein mächtiges Neubauprojekt des Neustädter Landes: Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) vergrößert sich nördlich des Ortes in Richtung Otternhagen. Auf einen offiziellen Spatenstich haben die Verantwortlichen verzichtet – pandemiebedingt. Ein neu aufgestelltes großes Bauschild gleich an der Ortsdurchfahrt Richtung Otternhagen markiert den Beginn der Bauarbeiten. „Wir freuen uns, das wir nun nach umfassenden Planungen und Vorarbeiten loslegen können“, sagt Michael Brassel, Leiter des staatlichen Baumanagements Weser-Leine. Man wolle den Bau 2024/25 fertigstellen, definiert er das Ziel der Unternehmung. Gemeinsam mit Bürgermeister Dominic Herbst und Claudia Klein, Leiterin des Instituts in Mariensee, gab Brassel quasi den Startschuss für das Projekt an dem auch mit regionalen Planern und Firmen gearbeitet werde. Im ersten Schritt wird der Boden abgetragen, bevor die Bauwerke errichtet werden.

Baugrundstück misst 43 Fussballfelder

Auf dem neuen Areal in Mecklenhorst sollen Institute für Nutztiergenetik und Tierernährung und für Tierschutz- und Haltung angesiedelt werden. Die befinden sich aktuell noch in Braunschweig und Celle. Die Standorte dort sollen in der Zukunft geschlossen werden. Die Gesamtkosten werden aktuell mit etwa 100 Millionen Euro beziffert. Dieser Tage beschäftigt das FLI in Neustadt rund 70 Mitarbeiter. Eine ähnliche Zahl soll durch den Neubau hinzukommen, heißt es. Der hat es in sich: 310.000 Quadratmeter misst die Fläche des Baugrundstückes – so groß wie etwa 43 Fußballfelder. Entstehen sollen Stallbauten für Rinder, Geflügel und Schweine, ein Laborgebäude und Büro- und Besprechungsräume. Während erstere als eingeschossige Satteldachbauten mit Holzoptik realisiert werden, entstehen letztere als zweigeschossige Flachdachhäuser. Es soll ein möglichst harmonisches Bild der Gesamtliegenschaft entstehen, zu der auch der sogenannte Gutshof gehört, heißt es von den Verantwortlichen.

Synergien durch Standortbündelung

„Wir freuen uns die Synergieeffekte noch besser nutzen zu können“, sagt Claudia Klein. Sie leitet das Institut in Mariensee seit 2020 und hofft durch die Bündelung der Standorte auch Projekte starten zu können, die bei der aktuellen räumlichen Situation zu aufwendig sind. „Für manche Sachen sind die Fahrtstrecken zwischen Mariensee, Celle und Braunschweig einfach zu weit“, sagt sie.

„Für Neustadt ist das FLI ein wichtiger Arbeitgeber“, sagte Bürgermeister Dominic Herbst. Die Vergrößerung bringe viele qualitativ hochwertige Arbeitsplätze an den Standort und stärke so in der Zukunft auch die lokale Wirtschaft durch den möglichen Zuzug der Mitarbeitenden. „Der neue Komplex ist ein starkes Bekenntnis des Bundes zu seinem Standort“, sagte er.

Von Mirko Bartels