Neustadt

Seit zehn Jahren beschäftigt der TSV Neustadt junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) oder ihren Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) absolvieren. Drei Stellen vergibt der Verein jährlich – und bisher gab es auch stets genügend Bewerber. Dieses Jahr macht sich Christoph Ihringer, der die Freiwilligen betreut, allerdings Gedanken.

Durch die Umstellung des Abiturs von zwölf auf 13 Jahre – die sogenannte G-9-Umstellung – gibt es im Frühjahr keine Gymnasialabgänger in Neustadt. Dabei stellen Abiturienten den Großteil an Freiwilligen. Bisher hat sich ein Berufsschüler um eine Stelle beworben. Zwei bleiben offen. Ob Ihringer und der Sportverein die FSJ- und Bufdi-Plätze noch vergeben können, ist ungewiss. „In den Vorjahren hat es sich einfach durch Mundpropaganda herumgesprochen, dass wir junge Leute suchen“, sagt er. Die aktuellen Freiwilligen hätten an Gymnasium und KGS indirekt Nachfolger rekrutiert. Diese Möglichkeit fällt nun durch die Umstellung weitestgehend weg.

„Ich kann das nach der Schule nur empfehlen“

Noch bis Ende August ist Finja Aust gemeinsam mit zwei FSJ- und Bufdi-Kollgen beim Sportverein angestellt. Gerade gibt sie Kindern Hilfestellung bei Turnübungen in der Vereinshalle. Und die 19-Jährige ist voll integriert: Ständig kommen die Kleinen zu ihr, wollen etwas wissen oder Lob für ihre Turnkünste einholen. „Die Kinder haben mich gleich aufgenommen, sie wachsen einem schnell ans Herz“, sagt Aust. Die meisten ihrer Mitschüler seien nach dem Abi im vergangenen Jahr direkt weiter ins Studium oder die Ausbildung gegangen. Für Finja war das nichts, schon damals wusste sie, dass sie Sport auf Lehramt studieren möchte.

Das FSJ gibt ihr die Möglichkeit, Erfahrung in diesem Gebiet schon vor dem Studium zu sammeln. Sie bietet unter anderem Basketballkurse an, regelt Organisatorisches im Verein und konnte durch den Freiwilligendienst einen Gruppenleiterschein machen. „Ich kann das nach der Schule nur empfehlen – auch um sich Gedanken über die Zukunft zu machen“, sagt die Neustädterin. Um die 300 Euro, die sie monatlich verdient, geht es ihr nicht. In ihrem Plan, Sport zu studieren, hat sie das FSJ bestärkt.

Nur 9000 Abiturienten

Der Verein ASC Göttingen vermittelt die Freiwilligen – auch nach Neustadt. Er prognostiziert, dass es in diesem Jahr statt 36.000 – wie in normalen Abi-Jahrgängen – nur 9000 Abgänger gibt. Diese Zahlen kennt man auch bei der Caritas, die jährlich eine Freiwilligenstelle an die Kita des Neustädter Familienzentrums vergibt. „Wir befürchten ein großes Loch an Bewerbungen“, sagt die Sprecherin des katholischen Wohlfahrtsverbandes, Nicole Eichhorn. Damit möglichst viele der rund 380 Freiwilligenstellen in der Diözese Hildesheim, die fast ganz Niedersachsen umfasst, vergeben werden, wird nun vermehrt um Haupt-, Real- und Berufsschüler sowie Abbrecher geworben.

Und auch an der Neustädter Volkshochschule ( VHS) gibt es derzeit Überlegungen, wie man einen Nachfolger für die FSJ-Stelle gewinnen kann. „Wir möchten den Posten gerne wieder besetzen, deswegen werden wir jetzt aktiv und schreiben die Stelle aus“, sagt Geschäftsführerin Martina Behne. Erst seit einem Jahr ist der Freiwilligendienst an der VHS möglich. Außer Aufgaben in Verwaltung und Marketing gebe es viel Raum für eigene Projekte. „Unsere aktuelle FSJlerin beschäftigt sich viel mit Nachhaltigkeit und hat zum Beispiel eine Kleidertauschbörse organisiert“, sagt Behne. „Das FSJ ist eine tolle Möglichkeit, um sich auszuprobieren.“

Stellen in Neustadt: Hier können sich Freiwillige bewerben In Neustadt und Umgebung gibt es mehrere Angebote für das Freiwillige Soziale Jahr ( FSJ) und das Freiwillige Ökologische Jahr ( FÖJ). Hier gibt es eine Übersicht. Der TSV Neustadt sucht für den Zeitraum vom 1. September bis zum 31. Juli 2021 FSJler. Bewerbungen werden an die Geschäftsstelle des TSV, Lindenstraße 50, angenommen. Diese steht für weitere Fragen unter Telefon (05032) 80 49 90 sowie per E-Mail an info@tsv-neustadt.net zur Verfügung. Die Volkshochschule Neustadt, Suttorfer Straße 8, nimmt Bewerbungen per Mail an kreft@vhs-hannover-land.de an. Auch das Krankenhaus in Neustadt bietet das Freiwillige Soziale Jahr an. Bewerbungen gehen per Mail an jobs@krh.eu. Ein Freiwilliges Ökologisches Jahr ( FÖJ) ist an der Kooperativen Gesamtschule in Neustadt möglich. Informationen gibt es unter Telefon (0 50 32) 9 52 20. Und auch am Steinhuder Meer ist derzeit eine FÖJ-Stelle bei der Ökologische Schutzstation frei. Weitere Informationen gibt es bei Thomas Beuster unter Telefon (0 50 37) 96 70. Eine Übersicht über alle FSJ-Stellen in Niedersachsen gibt es online auf freiwilligesjahr-niedersachsen.ijgd.de, für das FÖJ ist sie auf www.nna.niedersachsen.de/startseite/foj zu finden.

Lesen Sie auch:

Von Manuel Behrens