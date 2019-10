Neustadt

Zu einem Vortrag über Ideen gegen den Fachkräftemangel lädt das CDU-nahe Mittelstandsforum MIT für Mittwoch, 6. November, ein. Der Referent Ulrich Ueckerseifer ist seit vielen Jahren Wirtschaftsredakteur beim Westdeutschen Rundfunk ( WDR) und hat Erfahrung in Themenbereichen vom grauen Kapitalmarkt über Industrie 4.0 bis zum Brexit. Er formuliere verständlich und praxisnah, versprechen die Veranstalter.

Mittelstandsforum ist bei Fachkräftemangel erfolgreich unterwegs – aber noch lange nicht am Ziel

Der Fachkräftemangel ist ein Problem, das inzwischen nahezu allen Unternehmern auf den Nägeln brennt. Viele der MIT-Mitglieder seien zum Thema intensiv und erfolgreich unterwegs, schreiben die Veranstalter. „Am Ziel dürften wir alle noch lange nicht sein.“

Der Abend am Mittwoch, 6. November, in der Mensa, Bunsenstraße 3, beginnt um 19 Uhr mit einem gemeinsamen Umtrunk und Austausch. Den Vortrag hören die Gäste dann ab 20 Uhr. Wer dabei sein möchte, sollte sich bis Mittwoch, 30. Oktober, per E-Mail an info@saenger-bau.de anmelden.

Von Kathrin Götze