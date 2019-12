Neustadt

Es muss ein mittelschwerer Aufprall gewesen sein: Bei einem Unfall wurde am Montag, 23. Dezember, zwischen 13 und 15.30 Uhr ein blauer Caddy schwer beschädigt, der gegenüber der Einfahrt zum Famila-Parkplatz am Rudolf-Diesel-Ring in einer Parkbucht stand. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beide hinteren Scheiben sind kaputt, Türen und Kotflügel verbeult und zerkratzt, auch der Spiegel ist beschädigt. Die Polizei sicherte rote Lackspuren. Das Schadensbild lässt vermuten, dass der Unfallverursacher mit einem roten LKW oder Pritschenwagen unterwegs war.

Der abgestellte Caddy wurde schwer beschädigt Quelle: privat

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05032) 95590 entgegen.

Von Kathrin Götze