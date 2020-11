Schneeren

Mit einem Unfall endete das Überholmanöver einer 33-jährigen Frau auf der Landesstraße 360 zwischen Mardorf und Schneeren am Sonnabend, 14. November. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen als sie ihren Wagen über den Seitenstreifen in mehrere Büsche und Bäume lenkte um einem entgegenkommenden Lkw auszuweichen. Den entstandenen Schaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Bevor sie von der Straße abkam, hatte die Fahrerin einen anderen Wagen überholen wollen. Dieser habe, nach Aussage der Frau, aber ebenfalls beschleunigt. Als die 33-Jährige das Überholmanöver abbrechen wollte, weil sich beide Fahrzeuge einer Kurve näherten, verlangsamte sich das Tempo des anderen Wagens wieder, sodass die Fahrerin nicht mehr auf ihre Spur zurück konnte. Um einem entgegenkommenden Lastwagen auszuweichen blieb nur noch der Weg über den Seitenstreifen.

Anzeige

Nachdem sich die Frau von ihrem Schock erholt hatte, seien die anderen Fahrzeuge verschwunden gewesen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles, insbesondere den Fahrer des Lkw sich unter Telefon (05032) 9559 115, bei der Polizei zu melden.

Von Mirko Bartels