Neustadt

Jeder Radfahrer kennt die Problemchen. Ist der Reifen platt, schleift die Kette oder streikt das Rücklicht, braucht es manchmal eine helfende Hand. Denn das passende Werkzeug hat längst nicht jeder parat. Und oftmals sind auch scheinbar banale Pannen, gar nicht so leicht zu reparieren. Erste Hilfe finden Neustädter in diesem Fall jeden Donnerstag an der Selbsthilfe-Fahrrad-Werkstatt der Begegnungsstätte Silbernkamp.

Viele Stammkunden

Spezialwerkzeug wie diese Messlehre zum Erkennen einer verschlissenen Kette ist in der Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt der Begegnungsstätte Silbernkamp vorhanden. Quelle: Mario Moers

Zwischen 15 und 16 Uhr unterstützten dort die beiden erfahrenen Rad-Bastler Günter Schomburg und Bruno Langhanki ehrenamtlich bei der Radreparatur. Das ganze ist gratis, kleinen Spenden sind dennoch gerne gesehen. Einzige Voraussetzung, die Besucherinnen und Besucher müssen bereit sein, auch selbst Hand anzulegen. „Sie sollen ja auch was lernen und dreckige Finger bekommen“, sagt Schomburg und lächelt. Die erste Kundin heute ist die sechsjährige Maja, Langhankis Enkeltochter. Der Bowdenzug an der Bremse klemmt. Ein paar Spritzer WD40 und eine kleine Reinigung beheben das Problem im Nu. Schnell geholfen wird auch einer Stammkundin, deren Rad schon an einigen Stellen mit Draht zusammengehalten wird. Die 81-Jährige kommt gerne her, weil ihr immer schnell geholfen wird und man nebenbei noch einen Klönschnack hält. Ein paar Handgriffe und das Rücklicht leuchtet wieder. „Auf dem Fahrrad fühle ich mich eben am sichersten, ein neues brauche ich nicht“, sagt die Dame.

Keine Spezialfälle

Besucher Andreas misst den Verschleiß seiner Fahrradkette mit einem Spezialwerkzeug. Quelle: Mario Moers

Es sind die kleinen und mittelschweren Fehler, bei denen der Besuch in der Radwerkstatt für alle lohnt, denen das Werkzeug oder das richtige Händchen fehlt. Besonders beliebt ist das Angebot bei Seniorinnen und Senioren aus der Nachbarschaft. „Wir haben auch keine Angst vor der Elektrik von E-Bikes“, sagt Schomburg. Von Haus aus Ingenieur, ist ihm keine Reparatur zu schwör. Dennoch gibt es Grenzen. „Bei einem Motorschaden können wir hier nicht helfen“, sagt er. Auch das knackende Lenkradlager im Lenker von Mountainbike-Fahrer Andreas können sie heute nicht beheben. „Da muss ich doch nochmal bei Youtube gucken“, sagt der und braust davon. Vorher wirft er noch 2 Euro in die Kaffeekasse.

Anmeldung erforderlich

Zu empfehlen ist die Selbsthilfe-Werkstatt, Silbernkamp 6, bei allen gängigen Problemen am Fahrrad, die ambulant zu erledigen sind. Da es sich bei dem Angebot nicht um eine vollausgestattete Radwerkstatt handelt, sind Ersatzteile im Zweifel selbst mitzubringen. Kleinere Standardteile wie Lämpchen oder Speichen sind aber vorrätig. Eine Anmeldung über das Freiwilligenzentrum, Kooperationspartner in dem Projekt, unter Telefon (0 50 32) 91 91 05 ist erwünscht. Auch eine Mund-Nasen-Bedeckung ist erforderlich. Weitere Infos telefonisch unter (0 50 32) 8 01 78 87.

Von Mario Moers