Neustadt

Neue Mitglieder in der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) werden von Cessy Meyer traditionell mit dem Neustädter Storch begrüßt – in einer Schokoladenversion. Das Präsent konnte sie erstmals durchs Fenster eines Fahrschulfahrzeugs reichen. Empfängerin Denise Johne von der Fahrschule Johne verspricht sich durch ihre GfW-Mitgliedschaft auch Werbeeffekte. „Wir sind in Neustadt schon lange bekannt“, sagt die 37-Jährige. Gerade deshalb würde sie sich aber auch wünschen, künftig neue Kunden unter den Neubürgern zu erschließen. Potenzielle Fahrschüler gebe es wegen der Neubaugebiete viele, meint Johne.

In zweiter, teilweise sogar schon in dritter Generation unterrichteten sie und ihr Team Fahrschüler in Neustadt und dem Umland an den Standorten in Neustadt und Hagen.

Fahrlehrerin beteiligt sich am „Goldenen Sonntag“

Eine erste gemeinsame Aktion mit der GfW ist bereits geplant. Zum ersten Mal ist die Fahrschule Johne beim „Goldenen Sonntag“ am 20. März in der Innenstadt dabei.

Von Beate Ney-Janßen