Sobald der Lockdown endet, soll der Verkauf starten: Seit Montag bereiten Mitarbeiter des sozialen Kaufhauses Fairkauf im Gewerbegebiet die Eröffnung der Niederlassung in Neustadt vor. Ein Blick in den 700 Quadratmeter großen Verkaufsraum lässt bereits erahnen, dass dort ein Geschäft entsteht, das eine breite Kundschaft anlocken dürfte. Fairkauf-Vorstand Klaus Hibbe hofft, im März die Ladentüren öffnen zu dürfen.

Einrichtung aus Karstadt-Filiale

Einblick in die Fairkauf-Niederlassung vor der Eröffnung: Noch werden die Regale aufgebaut und eingeräumt. Quelle: Mario Moers

„Zum Start haben wir natürlich ganz besonders tolle Ware mitgebracht“, sagt Irena Bednarz. Die Fairkauf-Mitarbeiterin ist die Bücherbeauftragte in dem sozialen Kaufhaus, dass aktuell sechs Filialen in Hannover, Langenhagen und Laatzen betreibt. Auf Rollwägen verstaut werden dieser Tage die gebrauchten Waren aus dem hannoverschen Lager an der Vahrenwalder Straße angeliefert. Das ist gerade prall gefüllt, die Auswahl deshalb besonders gut. Alle Produkte, die in dem Sozialkaufhaus angeboten werden, sind Spenden aus der Bevölkerung. „Nach dem ersten Lockdown haben die Leute zu Hause aussortiert, da bekamen wir sehr viel Nachschub“, erklärt Fairkauf-Vorstand Hibbe.

Als Glück im Unglück erweisen sich aus Sicht künftiger Fairkauf-Kunden in Neustadt auch die finanziellen Probleme des Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof. „Ein Teil der Einrichtung in der Neustädter Fairkauf-Filiale stammt aus der Auflösung der Karstadt-Niederlassung in Hannover, das konnten wir retten“, berichtet Hibbe. Auch vom Vormieter, dem Modegeschäft Miller and Monroe (Vögele), werden einige Einrichtungsteile weiter genutzt.

Wird das Möbellager zum Parkplatz? Mit der Schließung des VHS-Möbellagers im Sommer wird auch die Frage der Nachnutzung des Grundstücks wieder aktuell. Zuvor wird es noch einen Ausverkauf geben. „Die Neustädter können sich, wenn es die Corona-Lage erlaubt, auf einen Abverkauf einstellen“, kündigt Axel Brand an, der Leiter des VHS-Zweigs Berufliche Bildung. Fest steht, dass die städtische Immobilie abgerissen werden soll, die Substanz gilt als marode. In diesem Jahr werde das aber nicht mehr geschehen, erklärt Stadtsprecherin Nadine Schley. Ideen für die Fläche gab es bereits: Im Zuge der Innenstadtentwicklung könnte dort Parkraum entstehen. Vor einigen Jahren hatten Ingenieure bereits den Plan für eine Parkpalette ausgearbeitet. Er scheiterte aber am Einspruch von Anliegern und Politikern. Das heutige Möbellager war ursprünglich die Wartungshalle des Zentralen Omnibusbahnhofs.

Fairkauf erhält Arbeitsplätze

Bis zu 25 Mitarbeiter wird Fairkauf in Neustadt beschäftigen. Sechs sind Festangestellte mit Einzelhandelserfahrung. Gemeinsam mit zwei Sozialarbeitern organisieren sie den Betrieb. Zu dessen Kerngeschäft gehört die Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen. Deren Stellen in dem Kaufhaus finanziert in der Regel das Jobcenter. Fairkauf wiederum deckt seine Kosten unter anderem aus den Einnahmen der Kaufhäuser. Das Neustädter Fairkauf-Haus wird Plätze für Qualifizierungsmaßnahmen anbieten, die mit der Auflösung des VHS-Möbellagers frei werden – dort ist am 30. Juni Schluss. Die Trägerkommunen der VHS Hannover-Land hatten beschlossen, den defizitären Zweig berufliche Bildung zu streichen. Fairkauf wird nun einen Teil der 19 Qualifizierungsplätze des Möbellagers ersetzen.

„Wir wären nicht nach Neustadt gekommen, wenn die VHS ihr Projekt hier fortgesetzt hätte“, erklärt Fairkauf-Vorstand Klaus Hibbe. Quelle: Mario Moers

Einige Mitarbeiter können möglicherweise sogar nahtlos den Arbeitsplatz wechseln. Bewerbungsgespräche laufen bereites. „Wir wären nicht nach Neustadt gekommen, wenn die VHS ihr Projekt hier fortgesetzt hätte“, erklärt Fairkauf-Vorstand Hibbe.

Auf Spenden angewiesen

Als soziales Kaufhaus ist Fairkauf auf Spenden angewiesen. Wenn der Betrieb nach dem Lockdown beginnt, können gut erhaltene, gebrauchte Waren während der Öffnungszeiten vor Ort abgegeben werden. Gefragt ist alles, was andere noch sinnvoll nutzen können – von Haushaltsgegenständen, Büchern und Spielen bis zur Second-hand-Kleidung. Für größere Teile, insbesondere Möbel, wird es auch einen Abholdienst geben. Fairkauf hat für die Neustädter Niederlassung einen eigenen LKW angeschafft. Kunden, die wegen eines geringen Einkommens die Region-S-Karte erhalten, bekommen bei Fairkauf 20 Prozent Rabatt.

Von Mario Moers