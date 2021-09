Neustadt

Neustadt will Fairtrade-Town werden. Ein Schritt auf diesem Weg sind Aktionen zur Fairen Woche 2021. Eine Faire Meile wird in der Mittelstraße am Freitag, 10. September, 10 bis 14 Uhr, aufgebaut, Informationen in Schaufenstern zeigen bereits seit einigen Tagen, was jeder konkret für globale Nachhaltigkeit tun kann.

Fairer Handel ist das Thema, mit dem die Steuerungsgruppe der Kampagne „Neustadt wird Fairtrade-Town“ vom 10. bis Freitag, 24. September, antritt. Für die Faire Meile am Freitag in der Innenstadt hat sie unter anderem die Stadtverwaltung, den Weltladen, Mariensees Dorfladen und die KGS Neustadt interessieren können, die allesamt mit Ständen an der Mittelstraße vertreten sein werden. Aber auch Pausen mit Fairtrade-Kaffee und Kuchen vom Haasenhof, ein Schokoquiz, Glücksrad und Musik sollen die Mittelstraße beleben und auf das Anliegen der Aussteller aufmerksam machen.

Einige Schaufenster in der City tun das bereits. „Eine Welt-Sch(l)aufenster“ nennt sich die Aktion, durch die in der Marktstraße 34 und der Windmühlenstraße 21 Informationen und Tipps zu Lebensmittelverschwendung, Regionalem und Saisonalem sowie Fairem Handel gegeben werden.

Cinema zeigt „Hinterm Deich wird alles gut“

Einen Film über drei ostfriesische Dörfer, die sich der Gemeinwohl-Ökonomie angeschlossen haben, zeigt das Cinema Neustadt am Dienstag, 14. September, 19.30 Uhr, im Leinepark, inklusive Einführung und anschließender Diskussion. Der Eintritt zu „Hinterm Deich wird alles gut“ kostet 6 Euro. Reservierungen sind notwendig und werden per E-Mail an reservierung@cinema-neustadt.de sowie telefonisch unter der Nummer (0152) 2570 5556 angenommen. Es gilt die 3-G-Regel.

Auch einige Geschäfte beteiligen sich an der Fairen Woche. Von Montag bis Sonnabend, 20. bis 25. September, gewähren das E-Center-Hanekamp, Rewe Diedrichs, der Dorfladen Mariensee und der Weltladen in der Kernstadt Rabatte auf ausgewählte Fairtrade-Produkte, und Famila stellt einen Aktionstisch mit fairen Produkten auf.

Von Beate Ney-Janßen