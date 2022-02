Dudensen

Wechsel im Dorfgemeinschaftsverein Dudensen: Nach 30 Jahren hat der ehemalige Ortsbürgermeister Günther Falldorf nun die Verwaltung der vereinseigenen Grillhütte abgegeben – für ihn übernimmt Arndt Linnemann. „Es freut mich, dass mit Arndt so ein zuverlässiger Verwalter für die Grillhütte gefunden wurde“, betonte Falldorf bei der Schlüsselübergabe in der jüngsten Mitgliederversammlung des Vereins.

Auch Falldorfs rechte Hand Ulrich Busch verabschiedete sich aus dem Team rund um die Grillhütte. Er wolle seinen Aufgaben als neuer Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr gerecht werden können, sagte er. Günther Falldorfs Neffe Vincent Falldorf rückt für ihn nach, damit bleibt ein Posten an der Grillhütte in der Familie. Für ihre langjährige, ehrenamtliche Arbeit erhielten Falldorf und Busch zum Dank vom Vorstand jeweils einen Gutschein für einen Restaurantbesuch.

Mitglieder bestätigen Vorsitzende im Amt

Die Vereinsmitglieder bestätigten die Vorsitzende Cassandra Drösemeier für die nächsten zwei Jahre in ihrem Amt. Ihre erneute Kandidatur nach nur fünf Monaten war notwendig, da der Posten eigentlich erst jetzt zur Neuwahl anstand. Die Stelle war jedoch seit Juni 2020 vakant, so bewarb sich Drösemeier schon bei der nachgeholten Jahresversammlung im September als Vorsitzende.

Der Verein hatte die Jahresversammlung im vergangenen Jahr mehrfach verschieben müssen. Als sie im September schließlich stattfinden konnte, wurde Drösemeier, außerhalb des regulären Wahlturnus, zur Vorsitzenden gewählt – nun war eine Bestätigung fällig. Der im Februar 2020 gewählte Vorsitzende Berndt Diekmann hatte nach nur sechs Monaten überraschend seinen Posten aufgegeben. Der zweite Vorsitzende Volker Kluge führte dann, bis zur Mitgliederversammlung im September 2021, kommissarisch dessen Aufgaben weiter. Die Spartenleitung der Spielplatzinitiative (SpIDu) hat Arndt Nuttelmann ebenfalls im September von seiner Vorgängerin Annika Eckhardt übernommen – auch ihn bestätigte die Versammlung im Amt.

Etliche Veranstaltungen liefen trotz Corona

Für die Dorfgemeinschaft hat der Verein trotz aller Einschränkungen eine ganze Menge Pläne umsetzen können: So war der erste Dorfflohmarkt Anfang Juni ein Riesenerfolg – er soll auf jeden Fall wiederholt werden. Die Spielplatzinitiative baute ihre Kontaktschaukel auf, auf der die Kinder nicht parallel, sondern ein wenig aufeinander zu schaukeln.

Zum Umwelttag gingen Familien und kleine Grüppchen auf eigene Faust los – auch da hatte der Verein die Vorarbeit geleistet. Und beim Laternenfest im November an der Grillhütte konnten die Dorfbewohner sich austauschen. Ein Paar pflanzte den ersten Baum des geplanten Hochzeitshains in der grünen Dorfmitte – und die ersten Dudenser installierten eine neue Dorf-App auf der Plattform Socie.app auf ihren Smartphones, über die künftig Verabredungen und Bekanntmachungen laufen können. So viel Gemeinschaftsgefühl ist vorbildlich: Im September kam eine Delegation aus Hessisch-Oldendorf, um sich aus Dudensen Anregungen für die eigene Dorferneuerung zu holen.

Von Susann Brosch und Kathrin Götze