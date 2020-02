Eilvese

Ein falscher Handwerker hat eine 77-jährige Frau in Eilvese um 600 Euro geprellt. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall am Donnerstag gegen Mittag in der Riehestraße.

Nach Darstellung der Polizei klingelte ein junger Mann, etwa Mitte 20, bei der Frau und behauptete, er habe den Auftrag, den Garten zu pflegen. Dafür benötige er einen Abfallcontainer und verlangte von der 77-jährigen Bewohnerin 1500 Euro. Da die Frau nicht so viel Bargeld im Haus hatte, begnügte sich der Betrüger mit 600 Euro in bar. Der Mann soll sich im Garten umgesehen haben, danach ins Auto gestiegen und weggefahren sein. Angeblich wollte er den Container bestellen und am Nachmittag zurückkommen.

Eine Beschreibung des Autos liegt nicht vor. Der Mann soll schlank sein, mit schwarzen, leicht gewellten Haaren. Er sprach Hochdeutsch, trug Jeans und Pullover. Die Polizei Neustadt ist dringend auf Zeugen angewiesen. Wer Hinweise geben kann, erreicht die Polizei unter (05032) 95590.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Neustadt lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Markus Holz