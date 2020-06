Neustadt

Coffee to go und ein Spaziergang. Damit will das Diakonie-Angebot Familien-Café Vielfalt der Corona-Krise trotzen und seinen Betrieb wieder aufnehmen. Das erste Treffen dieser Art ist am Montag, 6. Juli, um 15 Uhr geplant. Treffpunkt ist das Haus der Kirche, An der Liebfrauenkirche 5. Jeder Gast bekommt einen Kaffee in die Hand, die Ehrenamtlichen zusätzlich ein Corona-Hygiene-Täschchen: Mundschutz, Desinfektionsmittel und Taschentücher sind darin.

„Müssen und möchten wieder in Kontakt kommen“

„Wir müssen und möchten wieder in Kontakt kommen“, sagt Janet Breier. Sie koordiniert gemeinsam mit Dieter Jaehnke seit 2015 das Café für die Diakonie. So wie sie beide sich bereits Anfang März einig waren, dass sie die Treffen im Begegnungs-Café nicht mehr verantworten können, so sind sie sich jetzt sicher, eine gute Zwischenlösung gefunden zu haben.

Breiter und Jaehnke erzählen von der Erfolgsstory des Angebots. Im Dezember 2015 wurde es eröffnet. Damals, als viele Flüchtlinge kamen, sollte ihnen ein Ort angeboten werden, an dem sie auch mit Menschen aus dem deutschen Kulturkreis zusammenkommen konnten. „60 bis 70 Erwachsene haben wir üblicherweise hier, und 30 Kinder kommen dann noch dazu“, sagt Breiter.

Frische Luft, Kaffee und kleine Gruppen

Wie aber soll das Café nun wieder öffnen? „Frische Luft ist das allerbeste, war unser Gedanke“, sagt Breiter. An jedem Montag zur gewohnten Zeit können Gäste nun auf dem Parkplatz neben dem Haus der Kirche eintreffen. Zuerst müssen sich die Teilnehmer in eine Corona-Liste eintragen, wie beim Restaurantbesuch. Dann gibt es aber schon einen Coffee to go, bevor jeweils eine Familie oder ein einzelner Gast mit einem Ehrenamtlichen zusammengebracht wird. In dieser Konstellation und mit weitem Abstand zu allen anderen Teams beginnt der Spaziergang.

Ziel wird das Schloss Landestrost sein, auf dessen Leutnants-Wiese die Teams flanieren können. Mit Zeit, um zu reden, insbesondere auch Zeit für Flüchtlinge, Fragen zu stellen und bei Bedarf mit kleinen Geschichten zum Schloss. Kinder können für den Spaziergang bei Bedarf Lauflernräder und Dreiräder ausleihen.

Alle Interessierten sind willkommen. Die Veranstaltung findet auch bei leichtem Regen statt. Fragen zu dem Familien-Café Vielfalt beantwortet Janet Breiter unter Telefon (05032) 9669958.

Von Beate Ney-Janßen