So eine Tour von Neustadt nach Hannover kann schon etwas Mut erfordern – vor allem an mobilitätseingeschränkte Passagiere stellt sie aktuell hohe Anforderungen. Das haben Jörg Mecklenburg und Bernd Krause auf einer sonntäglichen Tour mit der Behindertenbeauftragten Irene Siedow festgestellt. Ihr Fazit trotzdem: „Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel.“ Mecklenburg muss wegen eines Nervensyndroms am Rollator gehen, Krause sitzt mit multipler Sklerose im Elektro-Rollstuhl. Damit wären beide auf den Aufzug angewiesen, um das Richtungsgleis Hannover am Bahnhof Neustadt zu erreichen. Doch der wird aktuell neu installiert, im Bahnhofstunnel ist eine riesige Baustelle mit blickdichten Wänden aufgebaut.

Hinweise auf Grund und Dauer der Arbeiten am Aufzug oder Ausweichmöglichkeiten sind am Bahnhof Neustadt nicht zu finden. Quelle: Kathrin Götze

Hinweise auf Alternativen fehlen am Bahnhof

„Es ist ein bisschen schade, dass man am Bahnhof keinerlei Hinweis darauf findet, wie mobilitätseingeschränkte Fahrgäste trotzdem weiterkommen“, sagt Siedow. Sie habe entsprechende Plakate bei der Bahn angefordert und in etlichen Einrichtungen ausgehängt. Am Bahnhof selbst sei das aber doch wohl Aufgabe der Bahn, findet sie. Auch auf den Online-Buchungsportalen vermisst sie weitergehende Hinweise, wie sie die Bahn vorab gegeben hat.

So kann bei der sogenannten 3-S-Zentrale unter Telefon (0511) 2861055 ein Gleiswechsel beantragt werden – ein Hinweis darauf ist vorab lediglich über die Zeitungen veröffentlicht worden. Allerdings ist es auch Glückssache, wie der Versuch der Neustädter ergab. „Mir hat der Mitarbeiter am Telefon nur barsch geantwortet, das ginge hier nicht“, sagt Mecklenburg achselzuckend. Krause hat es bei verschiedenen Gelegenheiten schon geschafft, dass der Zug auf dem barrierefrei zugänglichen Gleis 1 hielt.

Gleiswechsel ist nicht immer möglich

Doch an dem Sonntag, den sich das Trio ausgesucht hatte, kam es nicht dazu. Die Bahn empfiehlt den eingeschränkten Passagieren dann, auf andere Haltepunkte auszuweichen, etwa Poggenhagen oder Eilvese. Die einfachere Variante, von Neustadt aus nach Eilvese zu fahren und dort barrierefrei das Gleis zu wechseln, hätte allerdings fast eine Stunde zusätzliche Wartezeit auf den Zug nach Hannover bedeutet. Die Alternative ist, mit dem Bus Nummer 820 nach Poggenhagen zu fahren. Das taten die Neustädter schließlich auch.

Allerdings wohl hauptsächlich deshalb, weil sie sich nicht abschrecken ließen: Am Sonntag führen nur sogenannte Midi-Busse, die nicht barrierefrei zugänglich seien, erfuhren sie im Regiobus-Onlineportal. Auf der Regiobus-Homepage ist allerdings zu lesen, dass ein Anruf vorab nicht nötig sei. „Melden Sie sich lediglich vor dem Einstieg beim Fahrpersonal, das Ihnen bei Bedarf gerne bei Nutzung der ausklappbaren Rampe behilflich ist“, heißt es dort. Eine Garantie bestehe allerdings nicht, die Anzahl der Stellplätze für Rollstühle, Kinderwagen und ähnliche Hilfen sei begrenzt.

Kleine Lücke kann sehr stören

Obwohl der Platz ausreichte, habe der Fahrer sich wenig begeistert gezeigt, dass er aussteigen und helfen sollte, berichtet Mecklenburg. Es sei wohl nicht so leicht ersichtlich, dass auch manche Fußgänger mit Rollator ihre Gehhilfe nicht einfach eine (wenn auch niedrige) Stufe hochheben können. Trotzdem: Mecklenburg kam in den Bus. Am Bahnhof Poggenhagen sei letztlich alles gut gegangen. Allerdings hätte sich die kleine Reisegruppe gewünscht, einen Hinweis zu finden, wo etwa der Waggon mit dem barrierefreien Einstieg hält. Und beim Aussteigen in Hannover tat sich Krause mit seinem Elektrorollstuhl etwas schwerer, weil zwischen Zug und Bahnsteig eine kleine Lücke mit Höhenunterschied klaffte. „Er musste schließlich rückwärts fahren, weil die kleinen Räder vorn in dem Spalt stecken blieben“, schildert Siedow.

Bahnsprecherin verweist auf Servicezentrale

„Unseren mobilitätseingeschränkten Fahrgästen steht gern die Mobilitäts-Servicezentrale zur Verfügung, um bei der Reiseplanung zu unterstützen“, sagt eine Bahnsprecherin zu der Schilderung. Ein Gleiswechsel sei jedoch nur in Ausnahmefällen möglich und benötige immer einige Zeit Vorlauf. „Am Aufzug sollte ein Hinweis zum Aufzugstausch angebracht sein“, meint die Sprecherin noch – außer einem Baustellenschild ist dort allerdings nichts zu finden. Für die Information vor der Fahrt empfehle sie überdies die DB App „ Bahnhof live“ oder den DB Navigator. Dort könne man sich auch über die Verfügbarkeit von Fahrtreppen und Aufzügen informieren. Alternativen und Telefonnummern sind dort allerdings nicht zu finden.

Mehrzweckabteile hängen bei S-Bahnen hinter Triebwagen

Die sogenannten Mehrzweckabteile, in denen Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder gut untergebracht sind, befänden sich bei den S-Bahnen immer direkt hinter dem Triebwagen, sagt die Sprecherin noch. Der Fahrzeugführer bediene auch die Überfahrrampen an Zügen, die nicht mit einem sogenannten Spaltüberbrücker ausgestattet sind, also einer kleinen Metalllippe, die an den Bahnhöfen automatisch ausklappt.

Bei aller Aufregung, die angesichts der Hindernisse entsteht: Jörg Mecklenburg rät behinderten Menschen, sich nicht vom Bahnfahren abschrecken zu lassen, so lange sie es können. Mit dem Bahn-Begleitservice auf längeren Strecken habe er schon gute Erfahrungen gemacht. Und wenn niemand fahre, würden auch die Missstände niemals aufgedeckt und abgestellt.

Von Kathrin Götze