Neustadt/Bordenau

Mit der Reiseplanung sind sie noch zurückhaltend. Doch einen weiteren Sommer ohne Konfirmandenferienseminar (KFS) wollen die Haupt- und Ehrenamtlichen im Kirchenkreis Neustadt/Wunstorf ihrem Nachwuchs nicht zumuten. Deshalb haben sie sich eine Alternative überlegt und laden die rund 200 Konfirmandinnen und Konfirmanden aus dem Neustädter Land nun gruppenweise zu Ferienfreizeiten auf der Wiese hinter dem Bordenauer Gemeindehaus ein – Paddeltouren im Kanu auf der Leine inbegriffen.

Seit mehr als 20 Jahren gehören die Ferienfreizeiten im österreichischen Wagrain fest zum Neustädter Kirchenkalender. In der majestätischen Bergwelt setzen sich die jungen Leute mit ihrem Glauben und der Schöpfung auseinander, machen Ausflüge und lernen einander kennen. Der Corona-Pandemie wegen musste die Freizeit im vergangenen Jahr ausfallen. Dieses Jahr verzichtet der Kirchenkreis noch einmal auf die Reise – nicht aber auf die gemeinsame Zeit.

Zelte auf der Bordenauer Gemeindewiese

Vom 27. Juli bis zum 22. August stehen auf der Wiese hinter dem Gemeindehaus Bordenau große Zelte, in denen sich die jungen Leute – natürlich mit dem gebotenen Abstand – begegnen können. Und auch wenn eine idyllische Paddeltour auf der Leine etwas anderes als eine Wanderung zum Hochkönig ist – eine Ahnung von der Schönheit der Schöpfung kann vielleicht auch sie geben. „Vielleicht macht das dann auch einfach nur Spaß, und wir genießen die Natur“, sagt Fabian Schliesske vom Betreuerteam.

Er und die anderen Teamer haben sich für das ungewöhnliche KFS ein besonderes Programm ausgedacht. An drei Tagen haben sie sich im Gemeindehaus getroffen und Ideen zusammengetragen, wie Ole König und Bjarne Dechow berichten. Caroline Meyer sagt, beim KFS vor Ort werde man sich besonders mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen und entsprechende Menschen und Institutionen in der Nähe besuchen – etwa Försterin Natalie Leichnitz in Hagen, die selbst einmal als Teamerin im Kirchenkreis mitgearbeitet hat. Oder einen der Biohofläden in der Gegend.

Wagrain ist wieder für Sommer 2022 gebucht

„Uns geht es auch darum, bei dieser Gelegenheit hier in der Stadt für das KFS zu werben“, sagt Teamer Marvin Bremer. Ausflüge mit dem Fahrrad funktionieren im Flachland besser, wie Diakon Ulf Elmhorst schmunzelnd anmerkt. Und die Wanderung durch die Klamm zum Psalmtext „Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal ...“, könne man möglicherweise mit einer gemeinsamen Traumreise ersetzen, sagt Schliesske. Übernachten werden die Konfirmandinnen und Konfirmanden aber zu Hause.

All diese Veranstaltungen richten sich an den Jahrgang, der im vergangenen Jahr auf die Freizeit zu Beginn der Konfirmandenzeit verzichten musste – etliche dieser Jugendlichen sind nun bereits konfirmiert, andere werden es noch in diesem Jahr. Für die neuen Konfirmanden aus diesem und dem nächsten Jahrgang sind dann für Sommer 2022 wieder Reisen nach Wagrain gebucht. Sie führen allerdings nicht mehr ins Jugendhotel Wurzenrainer, dessen Betreiber das Konzept geändert haben und jetzt als Familienhotel weiterarbeiten wollen. „Zum Glück haben wir aber vor Ort Ersatz gefunden“, berichtet Diakon Elmhorst.

Von Kathrin Götze