Es war ein bewegtes Jahr, das Ortsbrandmeister Dennis Schumann bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Eilvese Revue passieren ließ. 2019 rückten die Ehrenamtlichen zu insgesamt 36 Einsätzen aus. Dabei leisteten die Freiwilligen 800 Arbeitsstunden, wozu noch einmal 5100 Stunden für Ausbildungs- und Übungsdienste hinzukommen. Schumann lobte, dass in Eilvese auch tagsüber ausreichend Feuerwehrleute vor Ort sind, die alarmiert werden können.

Ebenfalls positiv sei die Kinder- und Jugendarbeit: So konnten etwa die Mitglieder der Jugendfeuerwehr bei verschiedenen Wettbewerben stets gute Plätze belegen. Dadurch qualifizierten sie sich sogar für die Teilnahme an den Bezirkswettbewerben in Bad Pyrmont. Von den sechs neuen Mitgliedern, die in die Einsatzabteilung übernommen wurden, kommen allein vier aus der Jugendfeuerwehr.

50 Jahre im aktiven Dienst

Ausgezeichnet wurden einige Mitglieder für ihre langjährige Mitarbeit: Der stellvertretende Stadtbrandmeister Torben Klingemann gratulierte Christian Paulmann und Philipp Warlis zu 25 und Andreas Neumann zu 40 Jahren im aktiven Dienst. Hartmut Neumann wurde für ganze 50 Jahre Engagement geehrt. Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker bedankte sich für die geleistete Arbeit und unterstrich die Bedeutung der Feuerwehr als Institution für den Ort.

Auf die nächste Jahresversammlung freut sich der Ortsbrandmeister besonders: Sie wird voraussichtlich im neuen Gerätehaus stattfinden, das am Balschenweg im Bau ist.

