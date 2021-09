Neustadt

Das Feuerwehrzentrum Neustadt, Nienburger Straße 50 a, lädt am Sonnabend, 25. September, von 10 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Interessierte erwartet ein vielfältiges Programm, etwa Vorführungen der Fahrzeuge und Livemusik. Es gelten die 3-G-Regeln.

Gratis-Bratwurst für Kinder

Zum Programmauftakt um 11 Uhr sprechen Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) und Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) Grußworte. Daran schließt sich die Gründung der ersten Kinderfeuerwehr in Neustadt an: Dort kommen Kinder zwischen 6 und 10 Jahren spielerisch in Kontakt mit der Feuerwehr-Arbeit. Für jüngere Teilnehmende gibt es zudem unter anderem eine Hüpfburg, Spielgeräte und Kinderschminken.

„Alle Kinder und Jugendliche erhalten außerdem eine Bratwurst oder eine Portion Pommes gratis“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Für Musik sorgen „Csókolom“, die Coverband „Fidgets LIVE“, die „Wölper Löwen“ sowie das Duo „MaNe Music“.

Live-Vorführungen der Technik

Die moderne Feuerwehrtechnik in den Neustädter Einsatzfahrzeugen können Interessierte aus der Nähe betrachten. Auch die umliegenden Feuerwehren aus Garbsen, Wunstorf und die Regionsfeuerwehr präsentieren ihre Fahrzeuge in Neustadt. Bei Führungen durch das Zentrum und die technische Zentrale erhalten Besucherinnen und Besucher weitere Einblicke.

In Live-Vorführungen simulieren die Brandschützer Einsätze im Bereich Brandbekämpfung, Wasserrettung und Absturzsicherung. Ergänzt wird das Programm von Infoständen der Region Hannover, der Stadt, der Kinder- und Jugendfeuerwehr und des Abwasserbehandlungsbetriebs. Letzterer informiert zum Beispiel zu den Themen Hochwasserschutz und Starkregen.

Parkflächen sind ausgeschildert

Es gelten die 3-G-Regeln. Eine Teststation für kostenlose Schnelltests ist am Eingang ab 9.30 Uhr einsatzbereit. Im gesamten Feuerwehrgebäude gilt Maskenpflicht, ebenso überall dort, wo kein ausreichender Abstand eingehalten werden kann. Da es auf dem Feuerwehrzentrum keine Parkplätze gibt, bittet die Stadtsprecherin Besucher, die ausgeschilderten Parkflächen zu nutzen. Vom Parkplatz der Kooperativen Gesamtschule (KGS) werde ein Shuttle-Service zum Zentrum eingerichtet, so Schley.

Von Alexander Plöger