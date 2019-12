Poggenhagen

Ein gutes Jahr geht für die Feuerwehr Poggenhagen zu Ende – allerdings bleiben noch einige Dinge zu erledigen. Die Verpflegungseinheit, die der Poggenhagener Truppe angehört, hat im April einen neuen Küchenwagen bekommen, der auch schon mehrfach zum Einsatz kam. Doch eine passende Unterstellmöglichkeit für das Fahrzeug fehlt noch, wie Ortsbrandmeister Jan-Patrique Ellermann bei der Dienstversammlung seiner Truppe berichtete. Es habe sich nun herausgestellt, dass der Wagen nicht wie angenommen im neuen Feuerwehrzentrum unterkommen kann. Bürgermeister Dominic Herbst habe aber kürzlich eine Lösungsfindung angeordnet, sagte Ellermann. Verhandlungen über ein neues Gerätehaus im Dorf laufen nach wie vor – das alte ist viel zu eng.

Aktive zählen 6230 Dienststunden

Zwölf Einsätze mussten die Aktiven der Ortsfeuerwehr in diesem Jahr fahren – angefangen mit dem Brand des Brauhauses im Januar. Auch von der Brandstiftungs-Serie im August waren die Poggenhagener betroffen. Und am Gerätehaus gab es einiges zu werkeln. Insgesamt zählen die Feuerwehrleute 6230 Dienststunden – die meisten leistete die Verpflegungstruppe, die auch beim Kinder- und Jugendzeltlager die Teilnehmer bekochte. 37 Mitglieder hat die Küchencrew, 43 die aktive Löschtruppe. Mit 16 Mitgliedern in der Jugend und 19 bei den „Löschzwergen“ scheint auch der Nachwuchs gesichert.

Ehrung für 25 Jahre Dienst

Regionsbrandmeister Karl Heinz Mensing ehrte Axel Fischhöfer für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Die stellvertretende Ortsbrandmeisterin Anja Kussmann wurde zur Hauptlöschmeisterin befördert, Sebastian Weigelt ist jetzt Löschmeister. Christian Jacobs, Gunnar Mandau, Leon Rochow wurden zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Feuerwehrfrau beziehungsweise -mann dürfen sich Anna Langreder, Jan Wiegand und Nikola Höhne jetzt nennen.

Von Kathrin Götze