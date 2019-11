Suttorf

Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Suttorf sind sehr zufrieden: Der neue Mannschaftstransportwagen (MTW) steht am Sonntag in der Sonne und glänzt in sattem Rot. Feierlich übergibt Stadtbrandmeister Robert Krenz den Fahrzeugschlüssel an Ortsbrandmeister Thimo Grube. Symbolisch deshalb, weil der Transporter bereits seit März der Ortfeuerwehr zu Verfügung steht.

Feuertaufe war bereits im März

„Wir wollten die offizielle Übergabe entspannt halten. Es standen einige Termine an, unter anderem das Zeltlager der Jugendfeuerwehr“, erläutert Grube. Die Freude ist dennoch ungetrübt, denn der Wagen hatte wenige Wochen, nachdem die Kameraden ihn in der Nähe von Heidelberg abholten, seinen ersten Einsatz. „Das war im wahrsten Sinne des Wortes eine Feuertaufe, als wir zu einem Fahrzeugbrand in Averhoy am 29. März hinzugezogen wurden“, sagt der ehemalige Ortsbrandmeister Heiko Degering. Seitdem ist der Mannschaftswagen bei insgesamt acht Einsätzen dabei gewesen.

Stadtbrandmeister Robert Krenz (zweiter von rechts) überreicht Ortsbrandmeister Thimo Grube (dritter von rechts) den Schlüssel für den neuen Mannschaftswagen der Suttorfer Ortsfeuerwehr. Die stellvertretende Bürgermeisterin Christine Nothbaum (links) und Ortsbürgermeister Wilhelm Wesemann (rechts) begleiten die feierliche Übergabe. Quelle: Susann Brosch

„Besonders freuen wir uns darüber, dass unsere Wünsche zu der Ausstattung des Ford Transporters weitestgehend berücksichtigt worden sind“, sagt Ortsbrandmeister Grube. Er dankt besonders Kai Knigge, von der Stadtverwaltung. „Die Zusammenarbeit mit ihm war sehr gut. Er hat sich unsere Wünsche und Argumente zur Ausstattung angehört und offen mit uns darüber verhandelt“, betont Grube. So stand ein Klapptisch weit oben auf ihrer Liste. „Bei einem Einsatz ist es auch oft notwendig, sich Notizen zu machen oder Unterlagen zu sichten. Da ist so ein kleiner Tisch sehr praktisch“, sagt der Ortsbrandmeister. Außerdem steht er der Jugendfeuerwehr zur Verfügung, die auch mal was abstellen wollen, was nicht unter die Sitze geschoben werden kann“, fügt er hinzu.

53.000 Euro mit Sonderausstattung

Dem Kommando der Stadtfeuerwehr spricht er ebenfalls seinen Dank aus. „Es ist gut zu sehen, dass in uns investiert wird. Besonders, da in der Kernstadt das neue Feuerwehrzentrum entsteht“, sagt Grube. Ortsbürgermeister Wilhelm Wesemann fügt hinzu: „Ein MTW ist das Herzstück der Feuerwehr. Mit ihm werden Feuerwehrleute zu den Einsätzen gefahren. Ohne die Transportmöglichkeit, gäbe es wohl keine Ortsfeuerwehren, die zur Unterstützung gerufen werden könnten.“ Der Neuwagen hat, mit der gewünschten Ausstattung, insgesamt 53.000 Euro gekostet. Der vorherige Transporter, Baujahr 2001, war 12 Jahren in Suttorf im Einsatz und wies schon einige Schäden auf. Zum Beispiel musste ein Riss in der Windschutzscheibe geklebt werden.

Von Susann Brosch