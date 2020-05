Vesbeck

Ein Carport als Übergangslösung vor dem Gerätehaus-Ausbau: In Vesbeck ist aktuell ein neuer Unterstand für den Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr in Arbeit. Die Stadt lässt aktuell den hölzernen Rahmen errichten, Pflasterarbeiten sollen folgen. Ortsbrandmeister André Willer freut sich, dass in die kleine Ortsfeuerwehr investiert und ihr Vertrauen in die Zukunft geschenkt werde, wie er sagt. „Das ist ein Gefühl der Wertschätzung und das freut uns alle sehr“, fügt er hinzu. Er danke der Stadtverwaltung und den weiteren Beteiligten.

Platz unterm Dach ist auch für Übungen geeignet

Mit der Stellfläche für das Fahrzeug haben die Vesbecker Feuerwehrleute dann jetzt auch einen kleinen, wetterunabhängigen Übungsplatz für die Kinder, Jugendlichen und Aktiven in Aussicht. „Wieder eine Möglichkeit mehr, die Ausbildung und das Ehrenamt interessant zu halten“, kommentiert der Ortsbrandmeister. Die Fertigstellung sei in greifbarer Nähe, die Vesbecker werden das angemessen und zum passenden Zeitpunkt gemeinsam im Dorf feiern, wie Willer ankündigt.

Von Kathrin Götze