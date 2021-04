Neustadt

1200 Feuerwehrleute in Neustadt bekommen neue Einsatzkleidung. Viele der 29 Ortsfeuerwehren haben ihre Ausrüstung bereits erhalten. Die Stadt hat mehr als eine Million Euro investiert, um mit dieser Einsatzkleidung mehr Sicherheit und Tragekomfort zu schaffen.

Torben Klingemann, stellvertretender Stadtbrandmeister, bekam seine Jacke von Bürgermeister Dominic Herbst persönlich überreicht. „Wir haben mit dieser Investition die Sicherheit unserer Feuerwehrleute erhöht. Das ist sehr wichtig, und außerdem sehen die Sachen auch noch toll aus“, sagt Herbst. Statt in Feuerwehr-Blau rücken die Freiwilligen künftig in sandfarbener Kleidung aus. Die Reflektionsflächen wurden vergrößert für bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr und an der Einsatzstelle. Damit ist das zusätzliche Tragen einer Warnweste nun entbehrlich.

Viren können Membran nicht durchdringen

Die Kleidung ist maßgeschneidert, atmungsaktiv und somit allwettertauglich, wasserdicht und verfügt über eine Gore-Tex-Membran, die unter anderem Wind- und Heißdampfdicht ist. Das Durchdringen von Flüssigkeiten und Viren wird durch die Membran verhindert.

Von Beate Ney-Janßen