Neustadt

Zu einem Containerbrand ist die Feuerwehr Neustadt in der Nacht zu Sonntag gegen 0.25 Uhr alarmiert worden. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Tanklöschfahrzeug zum Kindergarten am Wacholderweg aus, vor dem der brennende Behälter stand. Ein Atemschutztrupp löschte das Feuer. Die Ehrenamtlichen konnten verhindern, dass die Flammen auf einen Restmüllcontainer und in der Nähe stehende Büsche übergriffen. Von dem Container selbst blieb nur eine Laufrolle übrig.

Von Florian Hake