Schneeren

Nach einem Unfall in einem Stall Hinter der Kirche musste die Feuerwehr Schneeren am Sonnabend Vormittag zu einem Einsatz der weniger appetitlichen Sorte ausrücken. Der Halter hatte die Güllegrube abpumpen wollen, als eine seiner Kühe in die Öffnung im Stallboden fiel.

Er rief die Feuerwehr um Hilfe. Die Einsatzkräfte legten Schläuche um den Leib des Tieres und hatten es recht schnell aus seiner misslichen Lage befreit. Die Kuh sei nicht verletzt, werde den Unfall wohl unbeschadet überstehen, sagte der Landwirt.

Von Kathrin Götze