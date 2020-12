Neustadt

Am Freitagmorgen musste die Neustädter Feuerwehr zu einem Einsatz in der Fußgängerzone ausrücken. Grund war ein brennender Stromverteiler der Weihnachtsbeleuchtung. Die Mehrfachsteckdose war in einem Baum an der Ecke Marktstraße und Wallstraße befestigt – und fing gegen 10 Uhr Feuer. Die Brandbekämpfer waren wenige Minuten später mit zwei Löschfahrzeugen und 14 Mann vor Ort. Zahlreiche Marktbesucher wurden Zeuge des Einsatzes.

Ein im Baum befestigter Stromverteiler hat Feuer gefangen. Quelle: Feuerwehr

Die Feuerwehr musste jedoch wenig mehr tun, als die Stromversorgung der Weihnachtsbeleuchtung abzustellen. Daraufhin blieb ein Teil der Lichterketten in der Fußgängerzone zunächst aus. Die besonders prächtige weihnachtliche Beleuchtung hat in Neustadt Tradition, die Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) kümmert sich darum.

