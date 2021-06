Schneeren

Die Ortsfeuerwehren in Schneeren, Büren und Stöckendrebber haben im Rahmen ihrer Hauptversammlungen wichtige Wahlen nachgeholt. Sie waren pandemiebedingt immer wieder verschoben worden. Die Ortsfeuerwehr Schneeren hielt ihre Jahresdienstversammlung an ungewöhnlicher Stelle ab. Um den aktuellen Pandemieregeln zu entsprechen, trafen sich die Aktiven auf dem Gelände der Dachdeckerei Kruse. Getagt wurde mit verkürzter Tagesordnung. Ein Punkt auf der Agenda war die Wahl des Ortsbrandmeisters.

Bei der Abstimmung bestätigten die Aktiven den bisherigen Ortsbrandmeister Peer Hendrik Wesemann einstimmig in seinem Amt. Weitere Wahlen gab es in Büren und Stöckendrebber. Ortsbrandmeister in Büren bleibt Alexander Depping. In Stöckendrebber wurde Frederick Köhnen zum Stellvertretenden Ortsbrandmeister gewählt.

Von Mirko Bartels