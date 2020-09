Eilvese

Es ist das erste einer ganzen Serie neuer Feuerwehrgerätehäuser, die die Stadt errichten lässt: Das Feuerwehrdomizil in Eilvese ist fertig und soll am Sonnabend, 26. September, mit einem Fest eröffnet werden. das Eröffnungsfest beginnt um 11 Uhr und spielt sich rund um den Neubau am Balschenweg ab. Weil es dort frische Luft und reichlich Platz gibt, kündigt die Stadt als Veranstalterin keine speziellen Regeln zur Corona-Verhütung an.

Führungen durch das Gebäude

„Alle Interessierten sind herzlich eingeladen“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Gäste können sich in begleiteten Führungen das neue Gebäude anschauen. Auf der Wiese hinter dem Feuerwehrhaus gibt es Spiel- und Spaß-Angebote für große und kleine Gäste. Auch ein Clown hat sein Kommen angekündigt. Außerdem gibt es einen Infostand der Stadtverwaltung.

Für Stimmung und Musik sorgen der Spielmannszug Eilvese und Kinder der Grundschule Eilvese. Die Versorgung mit Speisen und Getränken liegt in den Händen der Fleischerei Backhaus.

Von Kathrin Götze