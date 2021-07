Nöpke

Im Freibad Nöpke darf am Sonnabend, 31. Juli, ab 19 Uhr gefeiert werden. Dann schallt die Party-Musik der Fidgets LIVE über die Liegewiese. Die Cover-Band besteht aus den zwei Neustädtern Nico Möhrling und Marian Höper. Sie sorgen mit einer Mischung aus Rock und Schlagern für die richtige Partystimmung auf dem Event. Ihr Repertoire reicht von Guns’n’Roses, über U2, Andreas Gabalier, Kings of Leon und die Broilers bis zu Feine Sahne Fischfilet.

„Wir präsentieren ein neues Programm, das wir während der Corona-Zeit auf die Beine gestellt haben“, sagt Höper. Auf seinen Keyboards betreibe er „Tastenjogging mit fast sämtlichen Gliedern“, so ist es auf der Facebook-Seite zu lesen. Sänger und Schlagzeuger Möhrling verleiht den Songs den nötigen Groove. Der freibadverein serviert dazu Bier vom Fass, Cocktails mit und ohne Alkohol sowie Softdrinks. Und das Hungergefühl lässt sich mit Gyros stillen.

Vorverkauf hat bereits begonnen

Das Party-Event „Rock am Freibad“ kostet 7 Euro Eintritt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets gibt es im Freibad Nöpke, Am Heisterholz 5. Auch an der Abendkasse werden Eintrittskarten angeboten. Einlass ist bis 21 Uhr. Voraussetzung für einen entspannten Abend ist entweder eine vollständige Impfung, ein negativer Corona-Test oder eine überstandene Corona-Infektion. „Während des Einlass-Zeitraumes von 19 bis 21 Uhr steht ein Testbus für die Konzert-Besucher vor dem Gelände“, sagt Pressesprecherin Anneke Noak. Ansonsten gelten die aktuellen Coronavorschriften.

Von Susann Brosch