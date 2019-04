Neustadt

Eine Literaturverfilmung hat das Cinema im Leinepark am Dienstag, 30. April, auf dem Programm. Christian Petzolds Film „ Transit“ orientiert sich am gleichnamigen Roman von Anna Seghers. Georg ( Franz Rogowski), ist auf der Flucht vor den Nazis. Zufällig bekommt er die Papiere und das Visum des toten Schriftstellers Weidel in die Hände –seine Möglichkeit, von Marseille nach Mexiko zu fliehen. In Marseille trifft er auf Marie Weidel ( Paula Beer), die auf ihren Mann wartet, die beiden verlieben sich.

Die Vorstellung im Cinema im Leinepark, Suttorfer Straße 8, beginnt um 19.30 Uhr, Karten kosten 6 Euro. Reservierungen sind bis Dienstag, 12 Uhr, möglich: auf der Webseite cinema-neustadt.de, per E-Mail an reservierung@cinema-neustadt.de oder per Telefon (0152) 25705556.

Von Kathrin Götze