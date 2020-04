Neustadt

Ein besonderes Projekt im Internet starten Kunstverein und Filmclub gemeinsam: „Bild-Kunst und Filmkunst für die Coronazeit zu Hause“, lautet der Arbeitstitel, unter dem beide Vereine ihre Internetseiten neu bestücken.

Kunstverein bittet auf virtuelle Tour zu Monet

Der Kunstverein lädt zur Betrachtung berühmter Bilder ein. Zum Auftakt locken die Neustädter Kunstfreunde auf eine virtuelle Führung der Claude-Monet-Ausstellung im Potsdamer Museum Barberini. Das Virus verhinderte die organisierte Fahrt dorthin, die eigentlich am Sonntag, 26. April, stattfinden sollte. Mit dem Klick auf der Website www.kunstverein-neustadt.de (unter dem Menüpunkt Exkursionen) öffnet sich zunächst eine kurze Führung in die Exposition mit dem Kurator und einer Museumspädagogin – weitere Links sollen folgen.

Filmclub gibt Fernsehtipps

Der Filmclub hat cineastische Seh-Stücke aus den öffentlich-rechtlichen Fernsehprogrammen herausgefiltert und stellt sie mit den Sendedaten kurz vor. Zum Beispiel empfiehlt er die französische Wohlfühlkomödie „Ende eines Sommers“, die am Donnerstag, 23. April, ab 20.30 Uhr im rbb-Fernsehen zu sehen ist. In der Dokumentation „Wie James Bond begann“, erfährt der Zuschauer mehr über Ian Fleming, Schöpfer der legendären Agentenfigur. Dieser war im Zweiten Weltkrieg selbst als britischer Geheimagent tätig, plauderte in seinen „ Bond“-Romanen auch aus der Schule, wie die Filmemacher Ali Soozadeh und Jean-Christoph Garon zeigen. Der Film ist ebenfalls am Donnerstag, 23. April, ab 21.15 Uhr auf Phoenix zu sehen. Und im Science-Fiction-Film „Waterworld“ geht es um mutierte Krieger, die unter Wasser atmen – und kämpfen – können, und zwar am Sonnabend, 25. April, ab 20.15 Uhr auf ZDF neo. Weitere Empfehlungen gibt es auf der Website des Filmclubs www.cinema-neustadt.de

Für das reguläre Programm hoffen die Cineasten darauf, nach den Sommerferien weitermachen zu können. Dann soll auch der Konzertfilm „Amazing Grace“ nachgeholt werden, der eigentlich für Dienstag, 28. April, eingeplant war. Zu Aretha Franklins Gospelkonzert in Los Angeles aus dem Jahr 1972 hat der Kumbayah-Chor aus Neustadt einen Gastauftritt vorbereitet.

Von Kathrin Götze