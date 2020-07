Neustadt

Haben es Schulabgänger im Corona-Jahr schwerer, einen Ausbildungsplatz zu finden? Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne appellierte diese Woche in Neustadt an Jugendliche, sich unbedingt weiter zu bewerben. Die Landespolitik wie auch die Wirtschaftsförderung in Neustadt wollen unbedingt verhindern, dass auf die Corona-Krise eine Ausbildungskrise folgt. „Das Ausbildungsjahr ist noch nicht gelaufen“, so Tonne bei seiner Stippvisite im Gewerbegebiet Ost. Dort verlieh der Minister die „Niedersächsische Auszeichnung für besonders verlässliche Ausbildung 2020“ an das Dachdeckerunternehmen Hanebutt. Tonne bezeichnete Hanebutt als sichtbares Aushängeschild für die Ausbildung in Niedersachsen.

Kein Einbruch bei Zahl der Ausbildungsplätze

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (links) inspiziert die Hanebutt-Lehrwerkstatt. Quelle: Kultusministerium

Bei einem Besuch in der Lehrwerkstatt klopfen Kristina Schwarz und Sebastian Kehres dreimal auf das schwere Holz der Werkbank. Die Ausbildungsreferentin und der kaufmännische Leiter tragen beide lässig Kapuzenpullover, ein großes H prangt auf der Brust. Die Stimmung bei den Dachdeckern ist gut, trotz Corona. „Wir merken es wirtschaftlich bislang kaum, die Auslastung ist anhaltend gut“, sagt Kehres. Der Boom der Baubranche hat dazu geführt, dass sich die Zahl der Ausbildungsplätze am Hanebutt-Standort Neustadt in rund 20 Jahren verdoppelt hat. 2019 bildete Hanebutt insgesamt 29 Dachdecker und Zimmerer aus. Einen Einbruch der Bewerbungen, wie er vom Kultusminister befürchtet wird, können Kehres und Schwarz bislang nicht feststellen. Gebaut wurde vor Corona, während Corona und wohl auch danach. „Wir suchen also eher noch mehr Auszubildende“, sagt Kehres.

Firma investiert viel in Ausbildung

Diplom-Pädagogin Kristina Schwarz gibt ihren Schützlingen bei Bedarf Nachhilfe, wenn es in der Berufsschule hakt. Quelle: Mario Moers

Trotz Bauboom ist die gute Ausbildung auch bei dem Traditionsunternehmen kein Selbstläufer. Um dem Fachkräftemangel und den Anforderungen des Wachstums aktiv zu begegnen, wird das Thema hoch aufgehängt. Das veranschaulicht auch die Azubi-Bildergalerie, die im Foyer eine ganze Wand füllt. Sie macht den Nachwuchs als wichtigen Teil des Unternehmens sichtbar. Vor knapp zwei Jahren stellte der Handwerksbetrieb die Diplom-Pädagogin Schwarz als zentrale Betreuerin ein. In einem modern ausgestatteten Schulungsraum bereitet sie die Lehrlinge auf Prüfungen vor. Hakt es in der Berufsschule bei der Dachsparrenberechnung, gibt Schwarz eine Nachhilfestunde. Zudem spricht sie mit Schulen, besucht Ausbildungsmessen und rekrutiert neuen Nachwuchs. „Wenn es nötig ist, spreche ich auch mit dem Meister oder den Eltern“, erzählt sie. Schwarz ist Mediatorin, immer ansprechbar.

Wie weit dieses Angebot geht, zeigt ein weiterer Baustein der internen Ausbildungsförderung. In Bordenau bietet die Firma Lehrlingen in einer schwierigen Lage eine Art Azubi-WG an. Übersteigen die Sorgen und Probleme die Kapazitäten der eigenen Mitarbeiter, wird auch externe Hilfe vermittelt. „Bei einem Jugendlichen haben wir ein professionelles Coaching organisiert“, erzählt Kehres.

Alle Hanebutt-Auszubildenden sind mit Fotos im Foyer des Unternehmens abgebildet. Ihre Ausbildung hat im Unternehmen einen hohen Stellenwert. Quelle: Mario Moers

Die Investitionen zahlen sich aus. „Wir konnten sicher manchen Ausbildungsabbruch verhindern“, sagt Schwarz. Im Gegenzug erwartet das Unternehmen auch von den Azubis Verlässlichkeit und Engagement. „Die Marschrichtung ist klar. Wir wollen am Ende gute Mitarbeiter, die produzieren wir am besten selbst“, sagt Kehres.

Die Bewerbungsfrist bei der Handwerkskammer ist der 30. Oktober. Bis dahin können sich Jugendliche mit Interesse an einer Dachdeckerausbildung oder einem Praktika unter Telefon (05032) 952140, per E-Mail an personal@hanebutt.de oder unter bei instagram.com/hanebuttazubis melden.

