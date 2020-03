Metel

Zu ihrem Kerngeschäft gehört es eigentlich nicht, Katzen von Bäumen zu retten. Doch am späten Freitagnachmittag ließen Ralf Grimm und Grzegorz Pieróy von der Firma Baumpflege Völkers den Feierabend fürs Erste sausen, um zwei besorgten Frauen und ihrem Kater Käthe im Meteler Wochenendgebiet zu helfen.

Der saß bereits seit zwei Tagen auf einer der hohen Kiefern in dem Waldgebiet. „Irgendwas muss ihn erschreckt haben. Er geht schon seit drei Monaten raus, sowas hat er noch nie gemacht“, sagt Halterin Melanie Hillmann. Verschreckt hockte das Tier auf einem Ast in der Baumkrone, 24 Meter über dem Boden, maunzte nur noch kläglich und fand den Rückweg nicht.

Drehleiter kann im Wald nicht manövrieren

„Von der Feuerwehr haben wir eine Absage bekommen“, sagt Hillmann enttäuscht. Stadtbrandmeister Robert Krenz erläutert auf Nachfrage, dass die Drehleiter der Feuerwehr für einen solchen Einsatz im Wald nicht geeignet sei. Grundsätzlich würden Tierrettungseinsätze selbstverständlich noch gefahren, auch wenn Dienste und Jugendarbeit wegen der Coronakrise eingestellt sind. „Wenn es um Haustiere geht, ist ein solcher Einsatz aber natürlich gebührenpflichtig – darauf haben wir gar keinen Einfluss“, sagt Krenz noch. In diesem Fall sei der Anruf im Feuerwehrhaus angekommen, nicht über die Notrufnummer 112. „Damit haben wir keinen Einsatz.“ Stattdessen sei der Anruferin empfohlen worden, eine Firma zu beauftragen, die geeigneteres Gerät habe. Seine Erfahrung sei aber auch: „Katzen verhungern nicht auf Bäumen.“

Schwieriges Unterfangen: Mit dem Steiger versuchen die Baumpfleger, das Tier in der 24 Meter hohen Baumkrone zu erreichen. Quelle: Kathrin Götze

Rettung gestaltet sich schwierig

Ganz einfach gestaltete sich die Rettung nicht: Das verängstigte Tier ließ sich nicht anlocken, kletterte stattdessen in der Baumkrone hin und her, um sich auch dem Zugriff zu entziehen. Mehrfach setzten die beiden Männer die Kanzel um, sägten schließlich sogar Äste ab, um den Rückzugsort des Tiers zu erreichen. Als Pieróy den Kater schließlich zu fassen bekam, biss der auch noch zu. Er fügte dem Fachmann durch die Schutzhandschuhe hindurch Verletzungen zu, die der Kollege gleich vor Ort versorgen half. Mit einer dicken Decke nahm die Halterin schließlich den strampelnden Kater in Empfang und brachte ihn ins Haus, wo er sich beruhigen sollte.

Ralf Grimm hilft seinem Kollegen Grzegorz Pieróy, die Bisswunden zu versorgen, die ihm der Kater durch den Handschuh beigebracht hat. Quelle: Kathrin Götze

Eine Rechnung wollen die Männer nicht stellen: Mit einem Trinkgeld und ein paar Flaschen Bier für den verspäteten Feierabend entschädigten die Katzenhalter sie.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze