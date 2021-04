Neustadt

Zum gemeinsamen Gedenken an die Corona-Toten hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für Sonntag, 18. April, aufgerufen. Die Stadt Neustadt greift die Anregung auf und flaggt an diesem Tag halbmast vor dem Verwaltungssitz an der Nienburger Straße. „Auch wenn die Pandemie noch nicht überwunden ist, soll dies ein Tag des Innehaltens und der Anteilnahme sein“, sagt Stadtsprecher Yannick Behme dazu.

In der Region Hannover sind, Stand Dienstag, 13. April, laut Regionssprecher Christoph Borschel bisher 962 Personen an einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Als Infizierte waren am Dienstag 86 Personen in Neustadt gemeldet, die 7-Tage-Inzidenz lag bei 101,7.

Von Kathrin Götze