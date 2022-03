Am Wochenende erwartet eine nicht zu überblickende Zahl privater Unterstützer in Neustadt und auf den Ortschafteten die Ankunft von Geflüchteten. Die Organisation und „Verteilung“ läuft in der Regel über viele Kontakte und wird beinahe ausschließlich in den sozialen Netzwerken geregelt. Diese unübersichtliche Situation birgt perspektivisch große Probleme, sozial, finanziell und behördlich.

Hindernisse stellen aber auch die Behörden dar. So verweist etwa die Stadt Neustadt alle Ukraine-Geflüchteten und deren Unterstützer zur Registrierung an die Landesaufnahmebehörde in Bad Fallingbostel. Die Stadt Hannover hat dagegen bereits am Donnerstag auf eigene Faust 10 Millionen Euro für die Geflüchtetenhilfe bereitgestellt. Mit dem Aufbau eines Lagers auf dem Messegelände will man dieselben Landesaufnahmestellen entlasten, an die Kommunen wie Neustadt die Geflüchteten aktuell verweisen. „Der Verweis an die Landesaufnahmestellen durch einige Kommunen ist falsch“, sagt Kai Weber, Sprecher des Flüchtlingsrats Niedersachsen. Dieser rät Helfern, die Geflüchteten bei der örtlichen Ausländerbehörde, hier die Region Hannover, anzumelden. Diese würde dann alles notwendige telefonisch mit der Landesaufnahmestelle klären. Auf diese Weise sollen die Aufnahmestellen entlastet werden. Neustadt selbst will vorerst offenbar keine Geflüchteten aus der Ukraine in den eigenen Unterkünften einquartieren, solange die dafür notwendigen rechtlichen Fragen nicht auf höherer Ebene geklärt sind.

Wichtige Adressen in Neustadt: Für Menschen, die unterstützen wollen, ist Ansprechpartnerin Yasmin Linicus per E-Mail an yasmin.linicus@evlka.de erreichbar. Und Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich in Neustadt vernetzen wollen, können sich an Janet Breier per E-Mail an janet.breier@evlka.de wenden.