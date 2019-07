Neustadt

Mit den Fingern und einer Zange biegen die vier Männer an einem Draht herum. Einige sehen konzentriert aus, einer eher genervt. Im Praxistest sollen sie zeigen, ob sie für eine handwerkliche Ausbildung geeignet sind. Die Handwerkskammer Hannover hatte in Kooperation mit der Stadt Neustadt hat die Bewohner der Flüchtlings-Gemeinschaftsunterkunft an der Bunsenstraße zu einem Bewerbertag eingeladen. IHAFA heißt das Projekt der Handwerkskammer mit Förderung vom Land Niedersachsen, kurz für Integrationsprojekt handwerkliche Ausbildung für Flüchtlinge und Asylbewerber. Neben einem Deutsch- und einem Mathe-Test gehört auch ein Beratungsgespräch dazu –und eben der Praxistest.

Übungsauftrag: Draht biegen

„Früher haben wir den Teilnehmern einen Würfel gezeigt, den sie aus einem Stück Holz nachbauen sollten“, berichtet Fred Luszick, der IHAFA am Campus Handwerk betreut. Diesmal sollen sie nach einer kurzen Anweisung auf einem Blatt Papier eine von drei Figuren aus Draht auswählen und nachbauen. „Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie es so perfekt wie möglich“, sagt Beraterin Julia Yilmaz. „Denken Sie daran, die Firma will das Produkt verkaufen.“ Nicht jeder kommt mit dem widerspenstigen Werkstoff klar, und die Delfine, Krokodile und Herzchen mit seltsamen Schnörkeln haben letztlich –sagen wir mal – unterschiedlich künstlerischen Wert.

Zuhören und Nachfragen sind wichtig

Einen Fehler muss Yilmaz letztlich allen Teilnehmern ankreiden: Die Werke sind zu groß. „Perfekt wären die Werkstücke gewesen, wenn Sie sie so klein gebaut hätten wie auf dem Papier. Es sollen nämlich Büroklammern sein.“ Die Lehre aus der Übung: „Hören Sie gut zu, lesen Sie Aufgaben genau –und fragen Sie am besten immer nach.“ Einer der Männer sagt, sein Deutsch sei nicht so gut, deshalb verstehe er manchmal etwas nicht. „Das nimmt Ihnen keiner übel. Fragen Sie lieber einmal mehr nach, bevor sie einen Auftrag falsch ausführen, weil Sie ihn falsch verstanden haben“, rät Yilmaz. Es komme auf die Einstellung an, die man zur Schau trage.

Keiner erwarte von den Lehrlingen, dass sie von Anfang an alles können und alles verstehen –manche Fachworte würden sicher auch die deutschen Kollegen noch nicht kennen. Luszick rät, im Gespräch mit dem Meister die Aufträge mit eigenen Worten zu wiederholen, um sicher zu gehen, dass man alles richtig verstanden hat: „Ja, Meister, ich hole jetzt die Schlagbohrmaschine.“ Viel sprechen, viel wiederholen, das ist sein Rat: „Ein bisschen wie beim Militär.“

Etliche Branchen haben Mangel an Bewerbern

In etlichen Branchen sei die Not, Nachwuchs zu finden, ziemlich groß, berichtet Luszick. Im Lebensmittelbereich seien vor allem das Bäcker- und Schlachterhandwerk betroffen, aber auch Baufirmen suchten vielfach händeringend Bewerber. Ebenso in der Gebäude- und Textilreinigung oder der Logistikbranche gebe es gute Chancen auf Jobs, die besser seien als ihr Image, wie Luszick sagt.

Jobcenter unterstützt Langzeitarbeitslose

Auch Carolin Brückner hat ein Drahtherz gebogen, schaut es aber zweifelnd an. „Ich glaube, ich bin in meinem Bürojob ganz gut aufgehoben“, sagt die Teamleiterin Markt und Integration vom Jobcenter Neustadt. Sie fragt Arbeitgeber immer, ob sie auch Flüchtlingen Stellen anbieten können. „Die Firma Temps ist da besonders weit“, sagt sie – kürzlich haben dort die ersten Absolventen eines Integrationsprojekts ihre Ausbildung abgeschlossen. Es gebe inzwischen aber auch eine Menge anderer Betriebe, die den Migranten eine Chance geben. „Momentan sind wir viel mit dem Job-Carving-Programm für Langzeitarbeitslose beschäftigt. Da können wir zeitweise mit bis zu 100 Prozent des Lohns fördern.“ Manche Flüchtlinge und Asylbewerber seien schon so lange im Leistungsbezug, dass solche Jobs auch für sie in Frage kämen –zumindest mit 75 Prozent Förderung.

Lesen Sie auch:

Integration mit Arbeit: Es gibt noch Hürden

Ausbildung statt Studium: Junger Flüchtling lernt Zahntechniker

Flüchtlinge lernen Malerhandwerk

Von Kathrin Götze