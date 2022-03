Neustadt

Der Großteil der vertriebenen Personen aus der Ukraine, die in Neustadt angekommen sind, sind mithilfe von privaten Initiativen und Privatpersonen aus dem Umkämpften Gebieten in der Ukraine dorthin gelangt. Nun bittet die Stadt um Unterstützung, um die bereits angekommenen Personen zu erfassen und bei der Ausländerbehörde und dem Land Niedersachsen zu melden.

Bürgermeister bedankt sich bei Privathelfern

„Ich danke allen Menschen, die sich bereiterklärt haben, vertriebene Personen bei sich aufzunehmen“, so Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst. „Für die weitere Versorgung und Betreuung der Personen benötigen wir aber händeringend die Daten und Aufenthaltsorte der Personen.“

Die Stadt bittet daher alle Menschen, die Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben, diese über die zentrale E-Mail an fluechtlinge@neustadt-a-rbge.de zu melden. Dazu sollen Namen, Geburtsdaten, die aktuelle Wohnanschrift und – wenn möglich – ein Scan oder eine Kopie der Pässe an die Verwaltung geschickt werden. „Auch ein Hinweis, ob die Personen bereits über die Landesaufnahmebehörde oder die Ausländerbehörde der Region Hannover registriert wurden, ist hilfreich“, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling.

Asyl beantragen oder nicht?

„Alle Personen, die aus der Ukraine zu uns kommen, haben die Möglichkeit, nach § 24 Aufenthaltsgesetz bei uns zu bleiben. Da es für diese Rechtsgrundlage aber noch kein etabliertes Verfahren gibt, könnte übergangsweise einen Asylantrag beim Sozialamt der Stadt Neustadt gestellt werden. Damit bekommen die Menschen eine finanzielle Unterstützung und sind krankenversichert“, erklärt Monika Baroke, Leiterin des Fachdienst Soziales.

Vor diesem Schritt sollte jedoch eine ausführliche Beratung stattfinden. Denn in welchem Fall und wann die Einleitung des Asylverfahrens sinnvoll ist, ist nach wie vor umstritten. „Ein Asylantrag ist nicht erforderlich, da die Europäische Union beschlossen hat, für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ein Aufnahmeverfahren nach der EU-Richtlinie über den vorübergehenden Schutz umzusetzen“, schreibt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dazu am Donnerstag, 10. März. Auch der Flüchtlingsrat Niedersachsen hält diesen Weg für problematisch. „Nach einer behördlichen Registrierung als Schutzsuchende können sie auch alle Leistungen wie Asylbewerber beanspruchen. Die Kostenübernahmezusage des Landes greift schon jetzt“, äußerte sich der Geschäftsführer Kai Weber Niedersachsen jüngst zu diesem Thema. Voraussetzung für eine Beratung ist ein Termin, der unter Telefon (05032) 84255 bei der Stadt vereinbart werden kann.

Hier können sie in Neustadt helfen

Um die Spendenaktionen zu koordinieren, haben sich Stadt, Kirchen und das Freiwilligenzentrum zusammengeschlossen. Wohnungsangebote und -gesuche sowie Sachspenden können per E-Mail an fluechtlinge@neustadt-a-rbge.de gemeldet werden. Die Koordination der Unterstützerkreise organisiert Yasmin Linicus, die per E-Mail an yasmin.linicus@evlka.de erreichbar ist. Weitere Infos gibt es auf www.neustadt-a-rbge.de/ukraine.

Von Mario Moers