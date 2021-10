Neustadt

Mit einem Urlaubsjet vom Neustädter Gewerbegebiet aus nach München, auf die Balearen oder nach Paris fliegen: Das konnten Interessierte jahrelang in den Flugsimulatoren des Neustädter Aerospace Centers (NASC) tun, welches zur Industrie-Elektronikfirma Teubner gehörte. Inzwischen habe das Unternehmen aber beschlossen, Simulatorflüge für private Kunden nicht mehr anzubieten, sagt Geschäftsführer Matthias Teubner. Ganz außer Betrieb sind die Cockpit-Nachbauten aber dennoch nicht: Sie dienen nun als Vorzeigeobjekt für Kunden der Elektronikfirma.

Know-how aus der Wehrtechnik

Die Initiative zum NASC kam von Vater Siegfried Teubner, der selbst Sportpilot ist. Zusammen mit einem anderen Enthusiasten nahm das Center 2011 den Betrieb auf – im Obergeschoss der Veranstaltungshalle, die heute das Limitless-Fitnessstudio beherbergt. Das nötige Know-how, um das Cockpit und die Systeme einer Verkehrsmaschine originalgetreu nachzubilden, hatte man bereits. „Wir haben seit vielen Jahren Kontakte in die Wehrtechnik und bauen dafür unter anderem Flugsimulatoren für Militärhubschrauber“, berichtet Teubner.

Einzigartige Simulatoren

Die Möglichkeit, einmal in die Rolle eines Piloten schlüpfen zu können, habe man nicht nur Kunden, sondern auch anderen Fluginteressierten zugänglich machen wollen. Solche Flugsimulatoren gibt es in ganz Deutschland. Im NASC stehen vier davon. So gibt es Nachbildungen der Flugzeugtypen Boeing 737 und Airbus A320. Beim Airbus kommt noch eine angeschlossene Kabine hinzu. „Das Passagierabteil war in dieser Form zumindest zum damaligen Zeitpunkt einzigartig“, so Teubner. Zuletzt kann im Kontrollturm – im Jargon „Tower“ genannt – die Arbeit eines Fluglotsen simuliert werden.

Hightech im Cockpit: Bedienelemente des Airbus A320-Simulator im Neustädter Aerospace Center. Quelle: Privat

Reale Piloten zu Gast

Das Besucherspektrum sei breit gefächert gewesen, sagt der Geschäftsführer. Das Klientel habe sich vom Laien, der zum halbstündigen Schnupperflug abhebt, über die klassischen Flugsimulationsfans bis hin zu Flughafenmitarbeitern und realen Verkehrspiloten erstreckt. „Verkehrspiloten müssen regelmäßig Check-ups im Simulator absolvieren. Bei uns konnten sie zur Vorbereitung vor dem eigentlichen Test noch einmal spezielle Prozeduren üben“, erklärt Teubner.

Besuch vom Ministerpräsidenten

Zusätzlich gab es im NASC Seminare für Führungskräfte und Ärzte, die sich etwas von den in der Luftfahrt üblichen Teamstrukturen und Arbeitsstrategien abschauen konnten. Eine Kooperation mit den Neustädter Schulen führte Elftklässler an Berufe in der Luftfahrt heran. Der damalige Ministerpräsident David McAllister besuchte das NASC 2013. Fernsehsender ProSieben filmte dort Aufnahmen für die Wissenssendung Galileo und RTL war 2016 zu Gast, um in den Simulatoren Aufnahmen zum Germanwings-Absturz ein Jahr zuvor nachzustellen.

Die vielfältige Nutzung brauchte großen zeitlichen Aufwand. Nach und nach seien aber die fachkundigen Betreuer der Besucherinnen und Besucher abgesprungen, sagt Teubner. Die letzten anderthalb Jahre habe er die Rolle noch selbst übernommen, bis es schlussendlich zu viel Zeit in Anspruch genommen habe. Die Cockpits im NASC sind nun nicht mehr für Interessierte buchbar. Virtuell abheben tun die simulierten Flieger am Ernst-Abbe-Ring aber dennoch hin und wieder. „Wir nutzen sie weiterhin, um unseren Industriekunden das breite Produktionsspektrum der Firma aufzuzeigen“, sagt Teubner.

