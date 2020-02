Helstorf/Otternhagen

Fast 350.000 Euro schüttet der Regionssportbund in diesem Jahr aus, um den Sportstättenbau zu fördern. Auch der SV Germania Helstorf und der TSV Borussia Otternhagen sind unter den 40 begünstigten Vereine der ersten Runde dieses Frühjahres. Die Helstorfer haben eine Sanierung der Tennis-Umkleideräume mit Gesamtkosten von 18.122 Euro Gesamtkosten angemeldet. Die Otternhagener wollen die Warmwasseraufbereitung im Vereinsheim erneuern, das kostet insgesamt 7826 Euro.

Sportbund zahlt bis zu 30 Prozent Zuschuss

Solche Sanierungs- und Modernisierungsprojekte werden vom Sportbund mit bis zu 30 Prozent der Kosten bezuschusst. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm Sportstättenbau des Landessportbundes und aus der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen. In welcher Höhe jeder einzelne Verein bedacht wird, verkündet der Sportbund erst bei einer Versammlung am Mittwoch, 4. März, ab 18 Uhr in den Räumen der Schützengesellschaft Aligse, Im Stegefeld 14, in Lehrte.

