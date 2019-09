Neustadt

Der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner rät Neustädter Unternehmen und Handwerksbetrieben, sich das Förderprogramm „ Digitalbonus Niedersachsen“ genau anzusehen. Darin unterstützt das Land kleine und mittlere Betriebe mit insgesamt 15 Millionen Euro bei Investitionen in die Digitalisierung. Konkret geht es dabei um die Umsetzung von digitalen Transformationsprozessen.

„Die Digitalisierung stellt besonders kleine und mittlere Unternehmen strukturell und finanziell vor große Herausforderungen. Hier setzen wir mit dem Digitalbonus an“, so Lechner. Mit einem Zuschuss von bis zu 10.000 Euro werden Investitionen in digitale Hard- und Software sowie die IT-Sicherheit gefördert. Lechner hofft, dass die lokale Wirtschaft in Neustadt und Wunstorf von dem Programm profitieren wird.

Der „ Digitalbonus Niedersachsen“ könne sofort bei der NBank beantragt werden. Die Investitionen müssen mindestens 5000 Euro betragen. Der Zuschuss beträgt bis zu 50 Prozent für kleine Unternehmen und bis zu 30 Prozent für mittlere Unternehmen.

„Ab Ende des Jahres wird in Kooperation mit der NBank erstmalig ein komplett digitales Antrags- und Bewilligungsverfahren eingesetzt. So können Anträge schneller und unbürokratischer gestellt und bewilligt werden“, so Lechner.

Weitere Informationen zum Digitalbonus gibt es unter www.nbank.de/Unternehmen/Investition-Wachstum/ Digitalbonus. Niedersachsen/index.jsp.

Von Mario Moers