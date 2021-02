Hagen

Der Eichelhäher krächzt Alarm in Vogelsprache, als am frühen Morgen die neue Försterin die lichte Weggabelung im Hagener Genossenschaftswald betritt. „Das ist die Waldpolizei. Er meldet als Erster, wenn etwas passiert“, sagt Natalie Leichnitz und lächelt. Die 28-Jährige ist dieser Tage auf Besichtigungstour durch ihr Revier.

Im Auftrag der Niedersächsischen Landesforsten ist die gebürtig aus Borstel stammende Försterin verantwortlich für 34 Waldbesitzungen. Von Hagen im Süden reicht das Revier bis nördlich von Steimbke, von Rodewald im Osten bis Liebenau im Westen. 16 Quadratkilometer sind das zusammengerechnet. Leichnitz berät die Forstgenossenschaften in allen forstwirtschaftlichen Angelegenheiten. Denn auch im Neustädter Land stecken Wald und Forstwirte inmitten einer Krise. Niedrige Holzpreise, neue ökologische Ansprüche und nicht zuletzt der Klimawandel erfordern ein Umdenken im Umgang mit dem Wald. „Wir müssen den Wald für die Zukunft rüsten“, fasst Leichnitz die übergeordnete Aufgabe zusammen, die auch das Gesicht der Wälder rund um Neustadt verändern wird.

Wie diese Herausforderungen aussehen, lässt sich gleich vor Ort an den Weggabelungen im Hagener Wäldchen für jeden Spaziergänger leicht nachvollziehen. „Das hier ist der Wald, wie Spaziergänger ihn am liebsten sehen“, sagt Leichnitz und legt ihre Hand liebevoll auf den knorrigen, tief gebeugten Stamm einer verästelten alten Eiche. Morgennebel wabert über den scheckig von Schnee und Laub bedeckten Waldboden. Ein Heidelbeerstrauch sprießt kräftig grün daraus hervor. Ein junges Reh im grauen Winterfell springt über den Forstweg.

Es gibt diese Augenblicke, da gleicht der Arbeitsplatz von Leichnitz tatsächlich dem Schauplatz eines sowjetischen Märchenfilms. Doch eine schöne Kulisse macht eben noch keinen ökologisch und ökonomisch nachhaltig bewirtschafteten Wald. „Die Eiche ist schön anzusehen, aber lässt sich bestenfalls als Brennholz verkaufen“, erklärt Leichnitz.

Das ist Natalie Leichnitz Den Ruf des Waldes hörte die 28-jährige Natalie Leichnitz bereits in ihrer Kindheit in Borstel. Das frische Holz eines benachbarten Sägewerks machte sie neugierig. Ein Praktikum im Forstrevier in Mariensee und Ausflüge mit den Pfadfindern nährten ihren Wunsch, einen naturnahen Beruf anzustreben. „Ich habe auch überlegt, Kapitänin zu werden, aber dann wurde es Forstwirtschaft“, erzählt sie. Nach dem Studium in Göttingen war sie bereits mehrfach im Harz im Praxiseinsatz, zuletzt bei der Borkenkäferbekämpfung. In ihrer Masterarbeit beschäftigte sie sich mit dem Recycling von Spanplatten. Eine Rückkehr ins Labor wird es für sie so schnell aber nicht geben. „Ich merke, wie ich aufgehe, je besser ich das Revier kennenlerne. Ich will hier lange bleiben“, sagt sie.

Der Dauerwald ist eine Mischung aus Generationen und Sorten

Trotzdem gehört auch die alte, unlukrative Eiche zu dem perfekten Wald der Zukunft, wie Leichnitz ihn gern auch hier entwickeln würde. „Mein Idealbild ist der Dauerwald, in dem verschiedene Generationen und Baumsorten nebeneinander wachsen, so dicht, dass man nicht weit hineinblicken kann.“ Dieser Wald der Zukunft hätte deutlich weniger in Reih und Glied nebeneinander wachsende Kiefern, Douglasien und Fichten. Dafür eine größere Artenvielfalt, Vermehrungs- und Pflegemethoden, die weniger einer Plantage gleichen, als einer Art betreutem Mehrgenerationenprojekt. Und vor allem wäre er besser vorbereitet auf den Klimawandel, die trockenen, heißen Sommer, die vermaledeiten Borkenkäfer. Aufforstungen, die Leichnitz heute beauftragt, werden vielleicht in 70, vielleicht in 100 Jahren geschlagen, zersägt und verkauft. Die Erde wird dann vermutlich klimatechnisch eine andere sein.

Der strukturierte Dauerwald das ihr Ziel von Försterin Natalie Leichnitz. Quelle: Mario Moers

Leichnitz weist auf junge Kiefern, die dicht an dicht unter vereinzelten Altbäumen wachsen. „Hier hat man gezielt alte Bäume stehen gelassen, die ihre Samen verteilen und gleichzeitig der nächsten Generation Schutz bieten“, erklärt sie. Ein Anfang. Direkt gegenüber sieht man einen kleinen Mischwald mit Kiefern, Buchen, Birken und Eichen unterschiedlichen Alters. Was allen gemein ist: Irgendwann werden auch sie gefällt, dann geht es ab ins Sägewerk. „Einen Urwald können und wollen wir nicht herstellen. Denn am Ende muss sich der Wald auch finanzieren“, so Leichnitz.

Ein schlaues Portfolio

Diesen Zusammenhang würde sie gern auch der Öffentlichkeit stärker bewusst machen. „Die Forstwirtschaft finanziert eben auch den Freizeit- und Erholungswert, den die Natur bietet“, sagt sie. Mit großem Interesse verfolgt sie deshalb die Debatte um das Artenschutzabkommen, den Niedersächsischen Weg. Der betrifft auch ihre Arbeit unmittelbar, wo der ökologische Waldbau ausgebaut werden soll. Ziele sind unter anderem ein höherer Anteil an Totholz, die natürliche Verjüngung und ein größerer Anteil steinalter Bäume im Wald. „Der Naturschutz ist gut, aber es muss eben bezahlbar bleiben, das gilt für die Landwirtschaft wie auch die Forstwirtschaft“, meint Leichnitz. Am Ende sei der strukturierte Dauerwald ja auch mit einem schlauen Wertpapierportfolio zu vergleichen. Wer seine Anlage geschickt streut, minimiert das Risiko und profitiert langfristig.

Und wie sehen das eigentlich die Waldeigentümer? Darüber wird Leichnitz bald mit den Forstgenossenschaften sprechen. „Ich hoffe, dass ich die Genossen bald alle kennenlernen kann, dass sie mir ihren Wald zeigen“, sagt sie. Am Himmel zieht ein Zug Kraniche über die alten Douglasien. „Ach, sind die Polkappen schon geschmolzen, dass sie so früh zurückkommen?“, sagt die Försterin scherzhaft. Dann zieht sie selbst weiter, den nächsten Wald besichtigen, den es vorzubereiten gilt, auch auf die Zukunft.

Von Mario Moers