Bald ist es ein Jahr her, dass der Dorfladen in Mariensee eröffnet hat – damals begleitet von großer Zuversicht, das Projekt würde in dem Klosterdorf gut angenommen und könnte die Gemeinschaft stärken. Wissenschaftler des Braunschweiger Thünen-Instituts für ländliche Räume wollen nun erforschen, wie sich das Einkaufsverhalten der Marienseer und Wulfelader verändert hat, seit es den Laden gibt.

292 Haushalte machten bei erster Befragung mit

An einer ersten Befragung hatten sich insgesamt 292 Haushalte beteiligt – immerhin fast die Hälfte aller Haushalte in den beiden Dörfern, wie die Forscher berichten. Vor der Eröffnung des Dorfladens hätten die Teilnehmer den größten Teil der Güter des täglichen Bedarfs bei Discountern wie Aldi oder Lidl gekauft, gefolgt von Verbrauchermärkten wie Famila oder Combi und Supermärkten wie Edeka oder Rewe. Fast alle Befragten, also etwa 90 Prozent, hätten den Einkauf zumindest gelegentlich mit dem Weg zur Arbeit, zum Arzt oder zu an deren Aktivitäten verbunden.

Wer geht jetzt zu Fuß einkaufen?

Etwa 43 Prozent der Haushalte kauften einmal pro Woche oder seltener ein, 57 Prozent taten das mehrmals pro Woche. Und mehr als 80 Prozent gaben an, immer oder fast immer mit dem Auto zum Einkaufen zu fahren. Zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren habe damals kaum eine Rolle gespielt, berichten die Forscher. Das sei nicht weiter verwunderlich, da schließlich ein Nahversorger im Dorf fehlte. Nun sei es interessant, herauszufinden, wie weit sich Einkaufsgewohnheiten und Mobilitätsverhalten nach der Eröffnung des Ladens verändert haben.

Der Dorfladen Mariensee hat im November 2018 eröffnet. Quelle: Kathrin Götze

Ab Mittwoch, 9. Oktober, werden Mitarbeiter des Thünen-Instituts neue Fragebögen in beiden Orten verteilen. Um dein möglichst exaktes Bild zu erhalten, sei es wichtig, dass sich wieder möglichst viele Haushalte an der Befragung beteiligten, sagt Matthias Seel, der die Befragung leitet.

Wissenschaftler: Genossenschaft ist gute Voraussetzung

Der Dorfladen Mariensee hat im November 2018 eröffnet. Er geht aus einer Initiative von Bewohnern des Dorfes hervor, die dafür eine Genossenschaft gegründet und zahlreiche Anteile verkauft haben. Das seien beste Voraussetzungen dafür, dass die Verbraucher vor Ort ihr Einkaufsverhalten ändern und nicht nur in den Laden gehen, um mal einen vergessenen Liter Milch zu kaufen. Dass möglichst viele Menschen hauptsächlich in dem Laden einkaufen, sei Voraussetzung dafür, dass das Geschäft langfristig am Leben bleibt, sagt Forscher Seel. Wie das klappt, habe auch die Wissenschaftler interessiert, die sich mit der Frage beschäftigten, wie Nahversorgung in kleinen Orten gesichert werden kann. Die erste Befragung zum Thema machten sie vor gut einem Jahr, also kurz vor Eröffnung des Dorfladens.

Betreiber sind zufrieden mit der Resonanz

Die Betreiber selbst sind nach den ersten elf Monaten in dem Neubau Im Duvenwinkel recht zufrieden mit der Resonanz, wie Mitinitiatorin Nadja Bolte berichtet. Man habe wohl etliche Stammkunden gewonnen, und die Auswahl, die die Käufer treffen, sei ganz unterschiedlich – manche kämen gezielt, um einzelne Dinge zu erwerben, andere packten sich den Wagen voll. Der Einzugsbereich des Ladens gehe ihrer Erfahrung nach weit über Mariensee und Wulfelade hinaus, sagt sie noch. Zum Angebot im Laden gehören besonders viele Lebensmittel aus der Region – auch ein Sortiment von Postkarten mit Marienseer Motiven ist nahe der Theke zu finden.

Kommunikation wird groß geschrieben

Auch Café und Mittagstisch würden gut angenommen, sagt Bolte. Im Bistro am Rand des Einkaufsbereichs wird täglich warmes Essen serviert, Kaffee und Kuchen von der Ladentheke sind auch bei ganzen Gruppen aus dem Dorf beliebt. Bolte empfiehlt größeren Runden, sich vorher anzumelden, damit Küche und Einkäufer sich darauf einstellen können. Kommunikation wird groß geschrieben, immer am ersten Montag im Monat trifft sich eine offene Runde von 16.30 bis 18 Uhr zum Dorfladen-Schnack bei Snacks und Getränken.

Der Dorfladen Mariensee, Zum Duvenwinkel 1, ist unter Telefon (05034) 9089979 erreichbar, er öffnet montags, dienstags, donnerstags und freitags von 6.30 bis 18.30 Uhr, mittwochs und sonnabends von 6.30 bis 13.30 Uhr.

