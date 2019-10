Neustadt

„Ich liebe meine Stadt und deshalb mache ich diesen Kalender. Es macht mir Freude die schönsten Ecken der Stadt zu zeigen“, sagt die passionierte Fotografin. Doris Dräger ist mit Leib und Seele Neustädterin. Das spiegelt sich vor allem in ihrer Motivwahl für den neuen Fotokalender wider. Mit ihrem Auge für Details bringt sie in ihrem neuesten Kalender die schönsten Seiten der Stadt und ihrer Ortschaften ans Licht.„Manchmal greife ich auf Fotos vom vergangenen Jahr zurück, um etwas mehr Abwechslung im Kalender zu haben“, sagt die Neustädterin.

Malerisch: Klostergarten in Mariensee. Quelle: Doris Dräger

Wer genau aufgepasst hat, bemerkt eine Veränderung am Produkt. „Bisher waren die Kalender im Hochformat DIN A4. Zum ersten Mal habe ich ein Querformat produzieren lassen. Ich finde, die Motive gewinnen an Weite“, beschreibt sie. Eine Auflage von 500 Stück gibt Dräger jedes Jahr in Auftrag. Der Kalender ist für 11 Euro in zahlreichen Neustädter Geschäften erhältlich, darunter auch die Geschäftsstelle von HAZ und NP, Am Wallhof 1. Außerdem bekommt man ihn bei Doris Dräger selbst, Telefon (05032) 939518.

Von Susann Brosch