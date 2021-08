Neustadt

Die Nachfrage nach Bauplätzen in Neustadts Ortschaften ist riesig. Doch Zugezogene wie „Ur-Einwohner“ sorgen sich auch um den Erhalt einer starken Infrastruktur. Dabei sind zunehmend innovative Lösungen gefragt, damit der Lebensstandard auf dem Dorf gegenüber der Stadt nicht droht ins Hintertreffen zu geraten.

In Neustadt sind in diesem Jahr gleich mehrere potenziell wegweisende Zukunftsprojekte gestartet. Ein Carsharing-Fahrzeug in Eilvese wird mit dem Strom einer Fotovoltaikanlage geladen, die auf dem Dach des Feuerwehr-Gerätehauses installiert ist. In Hagen baut die Dorfgemeinschaft auf einem ehemaligen Kirchengrundstück mit großem eigenen Engagement ein Senioren-Wohnprojekt. An dieser Stelle stellen die Parteien zur Kommunalwahl ihre Visionen und Ideen für eine zukunftsgerichtete Dorfentwicklung vor.

Claudia Cousin-Sauer von der Dorfgemeinschaft Hagen und Heiner Hanebutt unterzeichnen im Frühjahr 2021 den Vertrag zum Bau des Senioren-Wohnhauses in Hagen. (Archiv) Quelle: Mario Moers

Das sagt die CDU:

„Lebendige und lebenswerte Dörfer sind vor allem durch ein starkes ehrenamtliches Engagement der Bürgerinnen und Bürger geprägt. Eigeninitiative, Kreativität und Nachbarschaftshilfe in ihren vielfältigen Formen lassen einen engen Zusammenhalt in den Dorfgemeinschaften entstehen. Wir begleiten unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger bei der Vorbereitung und Ausführung von Programmen, Projekten und Wettbewerben zur Dorfentwicklung und setzen uns für den Ausbau einer leistungsfähigen und bedarfsgerechten dörflichen Infrastruktur ein.“

Das sagt die SPD:

„Die Bedürfnisse nach Nahversorgung, intakter Gemeinschaft, einer guten Verkehrsanbindung und einer starken digitalen Infrastruktur müssen gedeckt werden. Wir setzen uns für die Stärkung der Sportvereine ein. Wir fordern die Erhöhung der finanziellen Unterstützung des Freiwilligenzentrums. Für kleinere Ortschaften fordern wir mobile Alternativen und den Ausbau des ÖPNV. Wohnen und Bauen soll allen Generationen die Vorteile einer ländlichen Kommune mit bedarfsgerechtem und bezahlbarem Wohnraum ermöglichen. Wir fordern den Ausbau der Glasfaser- und Mobilnetze und den Aufbau von WLAN Hotspots in Dorfzentren.“

Das sagt die UWG:

„Lebenswerte Dörfer zeichnen sich durch eine gute Infrastruktur und Anbindung, sowie das Leben in der Gemeinschaft von Jung und Alt aus. Kürzlich ist in Mandelsloh mit ,MAJA‘ so ein Projekt entstanden. Hier sind Kita, Schule, Pflegeheim, Tagespflege, DALM und Sportverein nach dem Vorbild eines Campus integriert. Die Politik sollte auch verstärkt darüber nachdenken wie man die Dörfer noch lebenswerter gestaltet, etwa durch Ausweisung von Bauland für gemeinsames Wohnen für Jung und Alt, durch den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur, um damit ein noch höheres Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln.“

Godehard Kass erklärt die Position der Grünen zur Dorfentwicklung. Quelle: Jesse Wiebe

Das sagen die Grünen:

„Neustadt hat eine starke, wertvolle landwirtschaftlich geprägte Dorflandschaft, die sich zum Wohnen mit hoher Lebens- und ökologischer Qualität eignet. Dem Dorf kommt eine Schlüsselrolle bei den erneuerbaren Energien, beim Klimaschutz und bei dem Erhalt der biologischen Vielfalt zu. Zum grünen Leitbild gehören dörfliche Siedlungen mit energetischer Selbstversorgung, Solarsiedlungen, naturnahe Gärten und Landschaftsräume. Schnelles Internet, Elektromobilität und erneuerbare Energien schaffen Chancen für neue berufliche Perspektiven und Kooperationen innerhalb der Dorfgemeinschaften.“

Gerhard Hampel bei einer Demonstration für einen Radweg zwischen Hagen und Neustadt. Der Ausbau der Rad-Infrastruktur spielt eine große Rolle im Kommunal-Wahlkampf. (Archiv) Quelle: PATRICIA CHADDE

Das sagt die FDP:

„Wir wollen gute Verkehrsanbindungen durch den Einsatz von Kleinbussen sichern. Auch der flächendeckende Radwegeausbau ist uns wichtig. Die Ausweisung von Baugebieten sollte dann betrieben werden, wenn dies vor Ort gewünscht wird. Grundschulstandorte sind für die FDP fest in den Ortsteilen verankert. Kinder, Eltern, Lehrkräfte und Mitarbeiter haben dort ihre Heimat gefunden. Die Einbindung der Vereine und Wehren als auch die Nachbarschaftshilfe sind prägend für lebenswerte Dörfer. Das Ortsbild wird vielfach durch Flora und Fauna geprägt, diese gilt es zu bewahren.“

Das sagt die AfD:

„Der ländliche Raum ist geprägt durch gewachsene Dorfgemeinschaften, Schützen- und Sportvereine, die Freiwilligen Feuerwehren und vielen anderen Interessensgemeinschaften. Daher sollte es das Bestreben der Politik sein, diese Vereine auf vielfältige Weise zu unterstützen und zu fördern. Vor allem das Ehrenamt gilt es besonders zu stärken, zu beschützen und zu erhalten. Die lokalen Vereine sind Träger von Gemeinsinn und Kultur, gerade auch des ländlichen Miteinanders. Für den Erhalt der Nahversorgung auf den Dörfern und der Mobilität müssen zusätzliche Anreize geschaffen werden.“

Von Mario Moers